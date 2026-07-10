Espanha marca no apagar das luzes, vence a Bélgica e avança na Copa

Foi no sufoco, mas a Espanha avançou à semifinal da Copa do Mundo 2026. Contra a Bélgica, os espanhóis abriram o placar no primeiro tempo com Fabián Ruiz, viram De Ketelaere deixar tudo igual ainda antes do intervalo, e decidiram a classificação com Mikel Merino marcando, aproveitando o rebote do goleiro Senne Lemmens.

O arqueiro teve que sair do banco de reservas para substituir o astro Courtois, que se machucou durante a partida e não conseguiu seguir em campo. Em uma das suas primeiras interferências no confronto, Lemmens falhou na finalização de fora da área de Rodri, e acabou soltando a bola na pequena área.

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Bélgica elevou o jogo superou as expectativas

Com o resultado, a Bélgica se despede da Copa do Mundo com a cabeça erguida. Na "última dança" de vários de suas estrelas, como De Bruyne, Lukaku e Courtois, a equipe cresceu no mata-mata e deixou para trás as atuações abaixo das expectativas durante a fase de grupos.

Os belgas viraram de maneira improvável o confronto diante de Senegal, quando reverteu de 2 a 0 para 3 a 2 com direito a gol no último minuto da prorrogação. Nas oitavas de final, o time ainda atropelou por 4 a 1 os Estados Unidos, eliminado os donos da casa.

Solidez da Espanha vai ser colocada em prova

A Espanha, por outro lado, não sobra em campo e não dá show, mas tem sido eficiente em seus jogos e possui um sistema defensivo que sofreu pouco no torneio até o momento. O próximo jogo vai colocar a prova toda essa solidez, já que será contra a favorita França. Os espanhóis sofreram, no duelo contra a Bélgica, seu primeiro gol na Copa do Mundo 2026.

O duelo acontece na próxima terça-feira, 14, às 16h, em Dallas, nos Estados Unidos, e valerá uma vaga na grande final. Noruega x Inglaterra e Argentina e Suíça são os jogos do outro lado da chave.