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VAI ROLAR?

Namorada de Lamine Yamal faz apelo inusitado sobre final da Copa do Mundo

Jovem fez o pedido ao atleta em seu perfil do Instagram

Franciely Gomes
Por
Inés Garcia e Lamine Yamal estão juntos
Inés Garcia e Lamine Yamal estão juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Inés García está empolgada com a possibilidade da Espanha ir para a final da Copa do Mundo 2026. Namorada de Lamine Yamal, craque da seleção espanhola, a influenciadora fez um apelo inusitado ao atleta em seu perfil do Instagram.

A jovem compartilhou um post que confirma a participação do cantor Justin Bieber na final e pediu que o amado faça de tudo para estar presente neste momento, já que ela é muito fã do artista canadense.

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Post de Inés Garcia no Instagram
Post de Inés Garcia no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

“Meu amor, faça o que for preciso para chegar à final. Você entendeu? O que for preciso”, escreveu ela na legenda da publicação, deixando claro seu interesse em acompanhar o show de perto.

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A grande final está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Além de consagrar o grande campeão da competição mundial, o evento contará com apresentações musicais de Shakira, Madonna, o grupo sul-coreano BTS e Justin Bieber.

A Espanha pode chegar à final?

Para garantir sua aproximação com a vaga da final, a Espanha precisa enfrentar mais um desafio nesta sexta-feira, 10. A equipe enfrentará a Bélgica às 16 horas, pelas quartas de final.

Se ganhar, a Seleção Espanhola jogará contra a França, favorita ao título em 2026, na semifinal. Avançando nesta etapa, a equipe poderá enfrentar Inglaterra, Noruega, Suíça e Argentina na grande final.

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copa do mundo Justin Bieber Lamine Yamal

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