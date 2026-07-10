COPA DO MUNDO
Espanha x Bélgica: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h, por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo
A França já está nas semifinais da Copa do Mundo - agora é a vez de Espanha e Bélgica lutarem por mais uma das três vagas restantes. Os dois países se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa, reeditando um duelo marcante entre as duas seleções em Mundiais.
De um lado, a Espanha chega após eliminar Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo. Do outro, a Bélgica avançou com uma goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, com dois gols de Charles De Ketelaere, um de Hans Vanaken e outro de Romelu Lukaku. Malik Tillman marcou para os donos da casa.
Agora, as duas se encontram no confronto que carrega uma lembrança importante para as duas seleções. Há exatamente 40 anos, a Bélgica eliminou a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.
Naquela partida, Jan Ceulemans abriu o placar para os belgas, e Juan Señor empatou para os espanhóis. Depois do 1 a 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, e a Bélgica venceu por 5 a 4.
O resultado levou os belgas à primeira semifinal de sua história em Copas, e as seleções só voltaram a se enfrentar quatro anos depois, no Mundial de 1990. Desta vez, a Espanha levou a melhor e venceu por 2 a 1 na fase de grupos.
Transmissão
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- CazéTV (YouTube)
- GETV (YouTube)
Leia Também:
Prováveis escalações
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere e Trossard. Técnico: Rudi Garcia.
Desfalques
Espanha: Sem desfalques
Bélgica: Amadou Onana (lesão) e Zeno Debast (vetado pelo Sporting)
Pendurados
Espanha: Ferran Torres
Bélgica: Brandon Mechele
Arbitragem
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
- Assistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)
- Assistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)
- VAR: Ramon Abatti (Brasil)