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COPA DO MUNDO

Espanha x Bélgica: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Os dois times se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h, por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Yamal pela Espanha na Copa do Mundo
Yamal pela Espanha na Copa do Mundo - Foto: AYMAN AREF/AFP

A França já está nas semifinais da Copa do Mundo - agora é a vez de Espanha e Bélgica lutarem por mais uma das três vagas restantes. Os dois países se enfrentam nesta sexta-feira, 10, às 16h, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa, reeditando um duelo marcante entre as duas seleções em Mundiais.

De um lado, a Espanha chega após eliminar Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo. Do outro, a Bélgica avançou com uma goleada por 4 a 1 sobre os Estados Unidos, com dois gols de Charles De Ketelaere, um de Hans Vanaken e outro de Romelu Lukaku. Malik Tillman marcou para os donos da casa.

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Mikel Merino fazendo gol pela Espanha na Copa do Mundo
Mikel Merino fazendo gol pela Espanha na Copa do Mundo - Foto: THOMAS COEX/AFP

Agora, as duas se encontram no confronto que carrega uma lembrança importante para as duas seleções. Há exatamente 40 anos, a Bélgica eliminou a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

Naquela partida, Jan Ceulemans abriu o placar para os belgas, e Juan Señor empatou para os espanhóis. Depois do 1 a 1 no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis, e a Bélgica venceu por 5 a 4.

O resultado levou os belgas à primeira semifinal de sua história em Copas, e as seleções só voltaram a se enfrentar quatro anos depois, no Mundial de 1990. Desta vez, a Espanha levou a melhor e venceu por 2 a 1 na fase de grupos.

Bélgica na Copa do Mundo
Bélgica na Copa do Mundo - Foto: ALEX GRIMM/AFP

Transmissão

  • Globo (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • CazéTV (YouTube)
  • GETV (YouTube)

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Prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper; Tielemans, Raskin e Vanaken; Lukebakio, De Ketelaere e Trossard. Técnico: Rudi Garcia.

Desfalques

Espanha: Sem desfalques

Bélgica: Amadou Onana (lesão) e Zeno Debast (vetado pelo Sporting)

Lukaku pela Bélgica na Copa do Mundo
Lukaku pela Bélgica na Copa do Mundo - Foto: JAMIE SQUIRE/AFP

Pendurados

Espanha: Ferran Torres

Bélgica: Brandon Mechele

Arbitragem

  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
  • Assistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)
  • Assistente 2: James Mainwaring (Inglaterra)
  • VAR: Ramon Abatti (Brasil)
Yamal contra Portugal na Copa do Mundo
Yamal contra Portugal na Copa do Mundo - Foto: THOMAS COEX/AFP
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Bélgica copa do mundo espanha

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