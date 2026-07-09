Haaland aponta próximo adversário como favorito ao título na Copa

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O atacante Erling Haaland apontou a Inglaterra, adversária da Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, como uma das favoritas ao título do torneio. A declaração do jogador foi feita em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 9, dois dias antes do duelo contra o time inglês.

“Eu acho que tem alguns favoritos claros, a Inglaterra é um deles. Então, eu acho que todos vocês devem colocar toda a pressão nos ingleses”, disse ele. Haaland utilizou a mesma estratégia de jogar a responsabilidade para o time adversário antes do duelo contra o Brasil, vencido pela Noruega com dois gols dele.

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Após vencer o México por 3 a 2 nas oitavas de final, a Inglaterra seria o adversário do Brasil neste sábado, 11, às 18h. Os ingleses contam com Harry Kane, capitão e artilheiro da equipe na competição, com seis gols em cinco jogos, além do meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, que já soma quatro gols e uma assistência no torneio.