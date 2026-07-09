DEU RUIM
Musa de Portugal conta que foi desconvidada da Copa do Mundo por jogador
Influenciadora explicou que uma piada motivou a reação do atleta português
Kellyta Tharsys passou por uma situação inusitada durante a Copa do Mundo 2026. Eleita Musa de Portugal durante a competição mundial, a jovem de 26 anos contou que foi desconvidada de uma viagem para assistir aos jogos com um ex-jogador da Seleção Portuguesa.
Ela explicou que as passagens e reservas de hotel já haviam sido emitidas pelo atleta, que voltou atrás em sua decisão após ser alvo de piadas por parte de amigos próximos, devido a diferença de idade entre eles.
“Nos reencontramos no início do ano, ele me convidou, falou da viagem, planejamos tudo, inclusive não iriamos esconder nada de ninguém. Depois voltou atrás. E ele mesmo me contou que os amigos começaram a brincar dizendo que eu parecia filha dele. Acho que ele ficou constrangido”, revelou.
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A morena, que também cria conteúdo adulto em plataformas, reforçou que a idade nunca foi um empecilho para o casal, que se conheceu em 2018, e que ela estava começando a se apaixonar genuinamente por ele antes do ocorrido.
“Eu não estava com ele por interesse. Eu gostava mesmo. A idade nunca me incomodou. O que me incomodou foi ele se importar mais com os amigos do que com o que a gente estava vivendo. Não tem volta, fiquei triste”.
“Tem Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Clara Brasil e Marco Polo Del Nero, Calita e Amado Batista. Não é como se isso fosse novidade. O estranho é o homem querer uma mulher mais nova, mas não ter coragem de bancar isso em público”, concluiu.