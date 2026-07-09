Veja 7 recordes e marcas negativas da Seleção Brasileira neste ciclo

O ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi marcado por diversas mostras de inconsistência e instabilidade dentro e fora de campo, o que culminou em uma eliminação nas oitavas de final do Mundial, sendo essa uma das piores campanhas da história do Brasil em Copas.



No entanto, antes de cair de forma precoce para a Noruega, o Brasil já vinha colecionando uma série de marcas e recordes negativos.

1. Derrotas para seleções africanas

Nas duas primeiras Datas Fifa após a Copa do Mundo de 2022, disputadas em março e junho, ainda sob o comando do treinador interino Ramon Menezes, o Brasil foi derrotado pela primeira vez por duas seleções africanas diferentes.

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Em março, o Brasil visitou o Marrocos no Estádio Ibn Batouta e foi derrotado por 2 a 1. Essa foi a primeira derrota da Seleção contra os marroquinos após duas vitórias em dois jogos anteriores, incluindo um 3 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.

Já em junho, o Brasil foi a Lisboa para encarar Senegal após uma vitória por 4 a 1 contra Guiné, três dias antes. A Seleção de Ramon Menezes não conseguiu repetir o bom desempenho que teve contra os guineenses e perdeu por 4 a 2, sendo essa a primeira derrota do Brasil para os senegaleses em dois confrontos. O primeiro, em 2019, terminou empatado por 1 a 1.



Os resultados negativos contra Marrocos e Senegal levaram à saída de Ramon Menezes do comando técnico da Seleção, o que abriu espaço para a chegada de Fernando Diniz.

2. Primeira derrota como mandante nas Eliminatórias

Sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil recebeu a Argentina no Maracanã no dia 21 de novembro de 2023 e perdeu por 1 a 0, com gol do zagueiro Nicolás Otamendi. Apesar do placar magro, o tamanho da derrota foi imenso para a Seleção Brasileira, visto que essa foi a primeira derrota do Brasil como mandante na história das eliminatórias.

3. Sequência negativa

Esse mesmo jogo também sacramentou uma sequência de três derrotas consecutivas nas Eliminatórias, a mais longa da história da Seleção na competição. Antes de perder para a Argentina, o Brasil havia sofrido 2 a 1 da Colômbia e 2 a 0 do Uruguai, ambos os jogos fora de casa.

A sequência de resultados negativos custou a demissão de Fernando Diniz, que conciliava o comando técnico da Seleção e do Fluminense àquele momento. Dorival Júnior foi seu substituto.

4. Pior derrota da história

Em 25 de março de 2025, novamente contra a Argentina, mas dessa vez no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o Brasil foi derrotado pelo placar de 4 a 1, que ficou eternizado como a pior derrota do Brasil na disputa das Eliminatórias.

Julián Álvarez abriu o placar aos quatro minutos de jogo - Foto: Juan Mabromata | AFP

Não só o resultado, mas também o desempenho do Brasil, custaram a demissão do então treinador Dorival Júnior, antecessor do italiano Carlo Ancelotti no comando técnico da Amarelinha.

5. 16 anos sem perder para a Bolívia

Considerado um dos adversários mais frágeis do futebol sul-americano, a Bolívia estava há quase 16 anos sem conquistar um resultado positivo contra o Brasil, vencendo a Seleção pela última vez em outubro de 2009.

Esse cenário mudou em setembro de 2025, na última partida das Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano. Com o Brasil já classificado para o Mundial, Ancelotti optou por mesclar o time que foi à cidade de El Alto para enfrentar os bolivianos, mas a estratégia do treinador italiano não funcionou e o Brasil acabou derrotado por 1 a 0.

6. Decepção nas Eliminatórias

Entre 2023 e 2025, a equipe teve o pior desempenho da sua história nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com 28 pontos conquistados em 18 jogos, o Brasil terminou a classificatória na quinta colocação, posição que obrigaria a equipe a disputar a repescagem para o torneio em edições anteriores.

No entanto, com o aumento de 32 para 48 seleções na Copa do Mundo, a quantidade de equipes que se classificam diretamente para o torneio na América do Sul subiu de quatro para seis.

Para completar a estatística negativa do ciclo, a equipe registrou o pior aproveitamento de pontos e o maior número de derrotas em um primeiro turno desde que o atual formato de pontos corridos foi adotado.

7. Primeira derrota para o Japão

Logo após o fim das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil utilizou a Data Fifa de outubro de 2025 – a penúltima do ano – para realizar amistosos contra duas seleções asiáticas: Coreia do Sul e Japão. Após uma vitória por 5 a 1 contra o primeiro adversário, a expectativa era de mais um resultado positivo contra os japoneses, o que não aconteceu.

Após abrir 2 a 0 no primeiro tempo, o Brasil teve uma sequência de falhas individuais e perdeu por 3 a 2, de virada, para a seleção japonesa, que quebrou um tabu de invencibilidade que durava décadas. Antes desse jogo, o Brasil acumulava 13 vitórias e 2 empates contra o Japão.