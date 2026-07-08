Nem o delay parou a CazéTV: entenda o fenômeno que intriga Globo e SBT

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Enquanto grandes emissoras como Globo e SBT celebram números expressivos, executivos de ambas as redes admitem, nos bastidores, surpresa com a resiliência da CazéTV, que manteve sua audiência apesar do delay (atraso)nas transmissões da Copa do Mundo 2026.

O fator comportamento e a "comodidade" do espectador da CazéTV

A análise interna das emissoras, segundo informações da Folha, aponta que o hábito de consumo foi determinante para esse cenário.



A CazéTV conseguiu fidelizar uma base de espectadores que inicia o dia acompanhando o primeiro jogo e permanece na plataforma até o fim da noite.



Segundo os executivos, esse comportamento é motivado, em grande parte, pela comodidade de não precisar trocar de canal para continuar assistindo ao conteúdo.



A fluidez da experiência do usuário no ambiente digital provou ser um diferencial competitivo forte o suficiente para superar a defasagem técnica do sinal.

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Audiência da CazéTV na Copa do Mundo 2026

Durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV consolidou-se como um fenômeno de audiência no streaming esportivo, alcançando marcas históricas no YouTube. Confira os principais dados de desempenho registrados até o momento:

Alcance total : a CazéTV atingiu a marca de 100 milhões de dispositivos únicos acompanhando suas transmissões ao longo da competição.

: a CazéTV atingiu a marca de 100 milhões de dispositivos únicos acompanhando suas transmissões ao longo da competição. Recorde de pico : o maior pico de audiência simultânea registrado pelo canal foi de 21 milhões de dispositivos conectados, ocorrido durante a partida entre Brasil e Japão. Este número estabeleceu um novo recorde mundial para transmissões ao vivo na história do YouTube.

: o maior pico de audiência simultânea registrado pelo canal foi de 21 milhões de dispositivos conectados, ocorrido durante a partida entre Brasil e Japão. Este número estabeleceu um novo recorde mundial para transmissões ao vivo na história do YouTube. Desempenho crescente : o alcance da CazéTV na primeira fase do torneio de 2026 foi de 64 milhões de espectadores, triplicando o desempenho obtido no mesmo período da Copa de 2022, que foi de 22 milhões.

TV aberta mantém força com a seleção brasileira

Apesar da concorrência digital, as emissoras de TV aberta reiteram o sucesso de suas estratégias de grade. A aposta em campanhas direcionadas para os jogos da seleção brasileira apresentou resultados sólidos.

Como um indicativo do alcance dessas redes, o duelo entre Brasil e Escócia serviu como ponto de inflexão: quando somadas, as audiências de Globo e SBT ultrapassaram a marca de 50 pontos no Ibope.