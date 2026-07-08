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COPA DO MUNDO

Após desclassificação da CBF, CazéTV terá jogo exclusivo da Argentina

Plataforma digital ficou com Argentina x Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo

Luan Julião
Por
Jogo da seleção argentina será exclusivo da plataforma, que transmite todos os jogos da Copa
Jogo da seleção argentina será exclusivo da plataforma, que transmite todos os jogos da Copa - Foto: Divulgação CazéTV

Mesmo após ficar de fora da disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil entre 2027 e 2030, a CazéTV terá um dos jogos mais aguardados das quartas de final da Copa do Mundo com exclusividade. A plataforma será responsável pela transmissão de Argentina x Suíça, um dos confrontos desta fase do Mundial.

A divisão dos jogos foi definida entre Globo, SBT e CazéTV após a eliminação do Brasil da competição. A emissora carioca ficou com duas partidas: França x Marrocos e Espanha x Bélgica, ambas também exibidas pela plataforma digital e pelo SBT.

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Com isso, os confrontos exclusivos da CazéTV nas quartas de final serão Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.

Plataforma sofre revés em disputa por direitos da Copa do Brasil

O momento de destaque na Copa do Mundo ocorre em meio a uma derrota da CazéTV fora dos gramados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a empresa foi retirada da concorrência pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil no período entre 2027 e 2030.

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Segundo a entidade, a plataforma deixou de atender aos critérios técnicos e financeiros estabelecidos para participar da licitação. A CBF, no entanto, não informou quais exigências específicas não foram cumpridas.

A decisão representa um obstáculo para a CazéTV, que nos últimos anos ampliou sua atuação no mercado esportivo e passou a disputar espaço com emissoras tradicionais na aquisição de direitos de grandes competições.

CazéTV transmite todos os jogos da Copa de 2026

A plataforma ganhou força com transmissões de eventos esportivos de grande alcance e, na Copa do Mundo de 2026, exibe os 104 jogos do torneio pelo YouTube, em parceria com a LiveMode.

Apesar da expansão, a empresa também passou a enfrentar questionamentos de órgãos de controle por conta de ações publicitárias envolvendo casas de apostas durante as transmissões do Mundial.

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Tags

CazéTV copa do mundo Futebol transmissão esportiva

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