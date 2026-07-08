Após desclassificação da CBF, CazéTV terá jogo exclusivo da Argentina

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Mesmo após ficar de fora da disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil entre 2027 e 2030, a CazéTV terá um dos jogos mais aguardados das quartas de final da Copa do Mundo com exclusividade. A plataforma será responsável pela transmissão de Argentina x Suíça, um dos confrontos desta fase do Mundial.

A divisão dos jogos foi definida entre Globo, SBT e CazéTV após a eliminação do Brasil da competição. A emissora carioca ficou com duas partidas: França x Marrocos e Espanha x Bélgica, ambas também exibidas pela plataforma digital e pelo SBT.

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Com isso, os confrontos exclusivos da CazéTV nas quartas de final serão Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.

Plataforma sofre revés em disputa por direitos da Copa do Brasil

O momento de destaque na Copa do Mundo ocorre em meio a uma derrota da CazéTV fora dos gramados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a empresa foi retirada da concorrência pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil no período entre 2027 e 2030.

Segundo a entidade, a plataforma deixou de atender aos critérios técnicos e financeiros estabelecidos para participar da licitação. A CBF, no entanto, não informou quais exigências específicas não foram cumpridas.

A decisão representa um obstáculo para a CazéTV, que nos últimos anos ampliou sua atuação no mercado esportivo e passou a disputar espaço com emissoras tradicionais na aquisição de direitos de grandes competições.

CazéTV transmite todos os jogos da Copa de 2026

A plataforma ganhou força com transmissões de eventos esportivos de grande alcance e, na Copa do Mundo de 2026, exibe os 104 jogos do torneio pelo YouTube, em parceria com a LiveMode.

Apesar da expansão, a empresa também passou a enfrentar questionamentos de órgãos de controle por conta de ações publicitárias envolvendo casas de apostas durante as transmissões do Mundial.