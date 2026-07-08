Mãe é agredida pelo filho com voadora e pedradas após mandar jovem trabalhar

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Uma discussão familiar terminou em agressão na noite do último sábado, 4, em João Pinheiro, no interior de Minas Gerais. Uma mulher de 46 anos relatou à Polícia Militar que foi atacada pelo próprio filho, de 24 anos, após pedir que ele procurasse um emprego.

A ocorrência foi registrada no bairro Mangabeiras, onde equipes da PM foram chamadas para atender a uma denúncia de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a vítima, mas o suspeito já tinha deixado o local.

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Segundo o relato da mulher aos militares, o desentendimento começou depois que ela cobrou uma atitude do filho em relação à busca por trabalho. Conforme a versão apresentada, o jovem teria se irritado com a cobrança e iniciado as agressões, utilizando uma “voadora” e arremessando pedras contra ela.

Após o ataque, a vítima recebeu atendimento. O estado de saúde dela, no entanto, não foi informado.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que abriu um inquérito para investigar o caso e apurar as circunstâncias da agressão. A corporação afirmou que os trabalhos seguem em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas posteriormente.

Até a última atualização, o suspeito ainda não havia sido encontrado.