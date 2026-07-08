POLÍCIA
Mãe é agredida pelo filho com voadora e pedradas após mandar jovem trabalhar
Mulher recebeu atendimento após o ataque, mas estado de saúde dela não foi divulgado
Uma discussão familiar terminou em agressão na noite do último sábado, 4, em João Pinheiro, no interior de Minas Gerais. Uma mulher de 46 anos relatou à Polícia Militar que foi atacada pelo próprio filho, de 24 anos, após pedir que ele procurasse um emprego.
A ocorrência foi registrada no bairro Mangabeiras, onde equipes da PM foram chamadas para atender a uma denúncia de violência doméstica. Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram a vítima, mas o suspeito já tinha deixado o local.
Segundo o relato da mulher aos militares, o desentendimento começou depois que ela cobrou uma atitude do filho em relação à busca por trabalho. Conforme a versão apresentada, o jovem teria se irritado com a cobrança e iniciado as agressões, utilizando uma “voadora” e arremessando pedras contra ela.
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Após o ataque, a vítima recebeu atendimento. O estado de saúde dela, no entanto, não foi informado.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou que abriu um inquérito para investigar o caso e apurar as circunstâncias da agressão. A corporação afirmou que os trabalhos seguem em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas posteriormente.
Até a última atualização, o suspeito ainda não havia sido encontrado.