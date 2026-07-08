Trio é preso por suspeita de matar motorista após solicitada corrida por aplicativo

Três jovens, com idades entre 21 e 25 anos, foram presos na terça-feira, 7, em Salvador, durante uma operação que investiga a morte do motorista por aplicativo Edmilson Teles Brito. O crime ocorreu em outubro de 2025, no município de Camaçari, na Região Metropolitana da capital baiana.

As prisões fizeram parte da terceira fase da Operação Ultimum Inter. De acordo com a Polícia Civil, a identificação dos investigados ocorreu a partir do rastreamento da conta utilizada para solicitar a corrida atendida pela vítima no dia do crime. Em maio deste ano, um quarto supeito foi preso na praia do Porto da Barra, em Salvador.

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Relembre o crime

As investigações apontam que Edmilson foi surpreendido pelos passageiros após aceitar a viagem pelo aplicativo. Durante o trajeto, o grupo anunciou o assalto, agrediu o motorista e tomou o celular dele.

Com o aparelho em mãos, os criminosos teriam acessado as contas bancárias da vítima e realizado uma série de transferências. Conforme apurado pela polícia, Edmilson foi levado posteriormente para uma região de mata, onde acabou morto a tiros. A suspeita é de que o homicídio tenha sido cometido para evitar que o motorista bloqueasse as movimentações financeiras realizadas pelo grupo.

Depois da morte da vítima, o equipamento de rastreamento instalado no carro foi retirado. Para os investigadores, a medida tinha como objetivo dificultar a localização do veículo e o avanço das apurações.

Os mandados foram cumpridos por equipes da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), com apoio das Rondas Especiais (Rondesp/RMS), da Polícia Militar.