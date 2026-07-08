Carrasco da Seleção, Haaland se declara ao Brasil e manda recado

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Autor dos dois gols que eliminaram o Brasil na Copa do Mundo 2026, o astro da Noruega, Erling Haaland, demonstrou muito respeito ao futebol brasileiro. O atacante norueguês lembrou dos "jogadores lendários" que vestiram a Amarelinha, e admitiu que a vitória nas oitavas de final tornou o sentimento ainda mais "surreal".

Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, o atleta descreveu o país como "a primeira nação do futebol".

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"O Brasil é uma nação do futebol. É, talvez, a primeira nação do futebol que você conhece por conta de todos os jogadores lendários que jogaram lá (Seleção Brasileira). A camisa, o país, a paixão, todos os grandes jogadores que tiveram", afirmou Haaland.

É um pouco irreal jogar contra o Brasil Erling Haaland - Atacante da Noruega

"Não deixa de parecer irreal, é algo tão distante. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, o que torna ainda mais surreal para mim o fato de termos conseguido vencer o Brasil. Tem sido incrível. Preciso relaxar e dormir porque estou completamente exausto. Isso é incrível e de tirar o fôlego", completou o jogador.

Haaland está em busca da artilharia da Copa

Com os dois gols sobre o Brasil, Haaland chegou a igualar Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo com sete gols marcados, mas o argentino já se isolou na liderança novamente. O camisa 10 marcou na virada histórica contra o Egito nesta terça-feira, 8, que terminou em 3 a 2.

A Noruega encara a Inglaterra no próximo sábado, 11, às 18h, no Estádio de Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026.

Artilheiros da Copa do Mundo 2026