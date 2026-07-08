Supercomputador define favorito e aponta campeão da Copa do Mundo

O “supercomputador” da Opta Analyst atualizou as projeções para a Copa do Mundo de 2026 após a definição das oito seleções classificadas para as quartas de final do torneio.

França segue como favorita ao título

De acordo com os cálculos da plataforma, a França segue como principal favorita ao título mundial, com 27,3% de probabilidade de levantar a taça. Logo atrás aparece a Espanha, com 21,3% de chances de conquistar a competição. As duas seleções podem se enfrentar na semifinal, caso avancem de fase.



A equipe francesa chega às quartas de final após uma classificação dramática diante do Paraguai e terá pela frente Marrocos, em duelo marcado para quinta-feira, 9, em Boston. Do outro lado da chave, a Espanha encara a Bélgica na sexta-feira, 10, em Los Angeles, motivada pela vitória sobre Portugal na fase anterior.





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Argentina aparece entre as principais candidatas



A Argentina, atual campeã mundial, aparece na terceira colocação entre as favoritas. Com 100% de aproveitamento na Copa e embalada pela classificação heroica diante do Egito, a seleção comandada por Lionel Messi tem 17,2% de chances de conquistar mais um título.



Nas quartas de final, os argentinos terão pela frente a Suíça, que eliminou a Colômbia e segue viva na disputa pelo troféu.





Inglaterra fecha o grupo dos favoritos



A Inglaterra ocupa a quarta posição no ranking de favoritos elaborado pela Opta Analyst, com 16,4% de probabilidade de título. A seleção inglesa enfrentará a Noruega, responsável por eliminar o Brasil da competição, em partida marcada para sábado, 11, em Miami.





Veja as chances das outras seleções



Além das quatro principais candidatas ao título, o levantamento aponta as seguintes chances de conquista para as demais seleções que seguem no Mundial: Noruega (6,5%), Suíça (3,7%), Marrocos (3,6%) e Bélgica (3,5%).

Confrontos das quartas de final

Quinta, 9 de julho de 2026

17h - França x Marrocos





Sexta, 10 de julho de 2026

16h - Espanha x Bélgica





Sábado, 11 de julho de 2026