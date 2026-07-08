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COPA DO MUNDO 2026

Egito pede exclusão de árbitro após eliminação para Argentina

Federação Egípcia de Futebol acusa François Letexier de “erros de arbitragem flagrantes”

Redação e AFP
Por Redação e AFP
A Federação Egípcia pediu à Fifa a exclusão do árbitro francês François Letexier do restante do torneio e alegou “erros de arbitragem flagrantes”
A Federação Egípcia pediu à Fifa a exclusão do árbitro francês François Letexier do restante do torneio e alegou “erros de arbitragem flagrantes” - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

A Federação Egípcia de Futebol solicitou à Fifa a retirada do árbitro francês François Letexier da Copa do Mundo de 2026 após a eliminação da seleção africana nas oitavas de final diante da Argentina. A entidade alega a existência de “erros de arbitragem flagrantes” durante a derrota por 3 a 2 para a equipe sul-americana, em partida disputada na terça-feira, 7.

O presidente da Federação Egípcia, Hany About Rida, pediu que a Fifa abra uma investigação contra Letexier e sua equipe de arbitragem. Segundo o comunicado oficial da entidade, os erros cometidos durante o confronto e a suposta aplicação de “dois pesos e duas medidas” influenciaram diretamente no resultado da partida.

“O presidente da Federação, Hany About Rida, pediu à Fifa que abra uma investigação sobre Letexier "após os erros de arbitragem flagrantes cometidos pela equipe de arbitragem e a aplicação de dois pesos e duas medidas, o que levou à derrota da seleção egípcia"”, indicou a instituição em um comunicado.

Além da investigação, o dirigente também solicitou que o árbitro principal, seus assistentes e os responsáveis pelo VAR sejam afastados da competição e não comandem mais partidas da Copa do Mundo “depois de uma investigação sobre esses erros e da confirmação de um ato de discriminação contra o Egito”.

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Lances polêmicos contra a Argentina


Entre as principais reclamações da Federação Egípcia está a decisão de Letexier de não revisar determinados lances no decorrer da partida. Para Hany About Rida, as jogadas poderiam ter resultado em “um gol válido e um pênalti” a favor da seleção egípcia.

Um dos episódios questionados aconteceu no início do segundo tempo, quando Mostafa Ziko marcou para o Egito, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR por uma falta cometida no início da jogada.

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A equipe africana também reclamou de dois possíveis pênaltis não marcados nos minutos finais do confronto. O primeiro teria acontecido após um puxão na camisa de Hamdy Fathy, enquanto o segundo envolveu um contato entre Julián Álvarez e Mohamed Salah dentro da área argentina, instantes antes do terceiro gol da “Albiceleste”.

Técnico do Egito critica atuação do árbitro


Após a partida, o técnico do Egito, Hossam Hassan, também criticou a atuação da arbitragem e afirmou que o trabalho da equipe comandada por Letexier não foi equilibrado.

"Parece que a seleção argentina exerceu pressão sobre o árbitro. Este foi o resultado", protestou o treinador.

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Argentina copa do mundo Egito

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