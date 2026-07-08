Diretor da CBF rechaça demissão de Ancelotti e explica o motivo

Após a Seleção Brasileira ser eliminada da Copa do Mundo pela Noruega no último domingo, 5, e ex-campeões mundiais criticarem o treinador Carlo Ancelotti, o coordenador executivo das Seleções Brasileiras da CBF, Rodrigo Caetano, garantiu que o italiano vai seguir no cargo e avaliou sua atuação como positiva nesta quarta-feira, 8.

O dirigente da Confederação Brasileira de Futebol desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 8, e defendeu a continuidade do técnico.

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Tempo de preparo curto

Durante uma entrevista concedida no Aeroporto do Galeão, Caetano afirmou que o tempo para o treinador implantar sua filosofia de trabalho foi curto.



Mesmo assim, Ancelotti conseguiu apresentar respostas satisfatórias que tornaram a Seleção Brasileira competitiva no Mundial.

Projeção de ciclo estável

O dirigente expressou a expectativa de que o ciclo para a Copa do Mundo de 2030 seja mais estável que o anterior. Ele ainda relembrou que, entre 2022 e 2026, a equipe brasileira teve quatro treinadores:

Ramon Menezes;

Dorival Júnior;

Fernando Diniz;

Carlo Ancelotti.

Estabilidade na comissão técnica

"Já falamos depois do jogo que a continuidade da própria CBF é, na minha opinião, um ponto de partida. Para que a gente não tenha um ciclo como foi o anterior, essa estabilidade dada à comissão técnica é um aspecto positivo", declarou Caetano.



Além disso, ele complementou dizendo que, apesar do resultado não ter sido o esperado, "muitos jogadores jovens que ganharam minutagem, foram bem aproveitados e até se afirmaram nesta Copa do Mundo".



Caetano projeta os amistosos de setembro e outubro com esperança de um ciclo "muito mais estável".

Ex-campeão pediu retirada de Ancelotti do cargo

A eliminação na Copa do Mundo gerou uma onda de críticas a Ancelotti, inclusive, o ex-atacante e campeão mundial Müller, defendeu a saída imediata do treinador e sugeriu dois nomes para reposição.

Conforme o, atualmente comentarista, os melhores nomes para comandar a Seleção Brasileira durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2030 seriam: Pep Guardiola e Jorge Jesus.

Chegada da delegação com poucos atletas

Pouco menos de 72 horas após a eliminação da Seleção Brasileira no Metlife Stadium, a delegação desembarcou no Rio de Janeiro (RJ) com somente um atleta dos 26 convocados, o lateral-direito Danilo.

Os demais atletas decidiram retornar por conta própria para suas férias ou para seus respectivos clubes. Além do defensor, o voo trouxe integrantes do estafe da CBF, como representantes dos departamentos de comunicação, marketing e segurança.