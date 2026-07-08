DOMÍNIO EUROPEU
Europa tem 15 países nas quartas no século; resto do mundo tem 10
Os europeus tiveram dez seleções diferentes entre os oito melhores da Copa do Mundo desde 2002
Das 48 seleções da Copa do Mundo de 2026, 16 eram europeias. Das oito restantes, seis são da Europa, abrindo exceções apenas com Marrocos, da África, e Argentina, da América do Sul.
O domínio, no entanto, não é nem um pouco recente - desde a edição de 2002, 15 países do continente apareceram ao menos uma vez entre os oito melhores do torneio, contra dez representantes de todo o restante do mundo.
Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia formam a relação europeia. O número representa 60% das 25 seleções diferentes que chegaram às quartas de final no período.
Fora da Europa, apenas dez países conseguiram atingir essa fase, sendo seis das Américas, três da África e um da Ásia.
Europa reúne 15 seleções diferentes
Entre as potências tradicionais, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Holanda marcaram presença nas quartas ao longo do século. Portugal, Bélgica e Croácia também se consolidaram entre as seleções mais competitivas do período.
A lista ainda inclui países com aparições mais pontuais, como Turquia, Ucrânia, Rússia, Suécia e Suíça. Em 2026, a Noruega entrou nesse grupo ao alcançar as quartas depois de eliminar o Brasil.
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Américas têm seis representantes
Já América do Sul e América do Norte somam seis seleções diferentes nas quartas de final desde 2002. Argentina e Brasil aparecem como os representantes mais frequentes e tradicionais, enquanto Uruguai, Paraguai e Colômbia também conseguiram avançar entre os oito melhores em pelo menos uma edição.
Os Estados Unidos são o único representante da América do Norte na lista. A seleção chegou às quartas de final em 2002, quando foi eliminada pela Alemanha.
África tem três países entre os oito melhores
A África, por sua vez, conseguiu levar três seleções diferentes às quartas neste século: Gana, Marrocos e Senegal. Senegal abriu o período com a campanha de 2002, quando chegou às quartas logo em sua estreia em Copas.
Gana repetiu o feito em 2010 e ficou a um pênalti de alcançar a semifinal. O maior resultado africano, no entanto, é recente, vindo apenas com Marrocos em 2022.
Os Leões do Atlas eliminaram Espanha e Portugal e se tornaram a primeira seleção do continente a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. Em 2026, voltaram às quartas e confirmaram presença entre as principais equipes do período.
Coreia do Sul é a única representante asiática
A Ásia tem apenas uma seleção na relação. A Coreia do Sul chegou às quartas de final em 2002, quando sediou a Copa ao lado do Japão.
A equipe sul-coreana avançou ainda mais naquela edição e terminou na quarta colocação. Desde então, nenhuma outra seleção asiática conseguiu chegar entre as oito melhores do Mundial.