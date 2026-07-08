Europa tem 15 países nas quartas no século; resto do mundo tem 10

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Das 48 seleções da Copa do Mundo de 2026, 16 eram europeias. Das oito restantes, seis são da Europa, abrindo exceções apenas com Marrocos, da África, e Argentina, da América do Sul.

O domínio, no entanto, não é nem um pouco recente - desde a edição de 2002, 15 países do continente apareceram ao menos uma vez entre os oito melhores do torneio, contra dez representantes de todo o restante do mundo.

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Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Noruega, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia formam a relação europeia. O número representa 60% das 25 seleções diferentes que chegaram às quartas de final no período.

Fora da Europa, apenas dez países conseguiram atingir essa fase, sendo seis das Américas, três da África e um da Ásia.

Europa reúne 15 seleções diferentes

Entre as potências tradicionais, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Holanda marcaram presença nas quartas ao longo do século. Portugal, Bélgica e Croácia também se consolidaram entre as seleções mais competitivas do período.

A lista ainda inclui países com aparições mais pontuais, como Turquia, Ucrânia, Rússia, Suécia e Suíça. Em 2026, a Noruega entrou nesse grupo ao alcançar as quartas depois de eliminar o Brasil.

Américas têm seis representantes

Já América do Sul e América do Norte somam seis seleções diferentes nas quartas de final desde 2002. Argentina e Brasil aparecem como os representantes mais frequentes e tradicionais, enquanto Uruguai, Paraguai e Colômbia também conseguiram avançar entre os oito melhores em pelo menos uma edição.

Os Estados Unidos são o único representante da América do Norte na lista. A seleção chegou às quartas de final em 2002, quando foi eliminada pela Alemanha.

África tem três países entre os oito melhores

A África, por sua vez, conseguiu levar três seleções diferentes às quartas neste século: Gana, Marrocos e Senegal. Senegal abriu o período com a campanha de 2002, quando chegou às quartas logo em sua estreia em Copas.

Gana repetiu o feito em 2010 e ficou a um pênalti de alcançar a semifinal. O maior resultado africano, no entanto, é recente, vindo apenas com Marrocos em 2022.

Marrocos em 2022 - Foto: Reprodução I X

Os Leões do Atlas eliminaram Espanha e Portugal e se tornaram a primeira seleção do continente a disputar uma semifinal de Copa do Mundo. Em 2026, voltaram às quartas e confirmaram presença entre as principais equipes do período.

Coreia do Sul é a única representante asiática

A Ásia tem apenas uma seleção na relação. A Coreia do Sul chegou às quartas de final em 2002, quando sediou a Copa ao lado do Japão.

Coreia do Sul em 2002 - Foto: Reprodução I X

A equipe sul-coreana avançou ainda mais naquela edição e terminou na quarta colocação. Desde então, nenhuma outra seleção asiática conseguiu chegar entre as oito melhores do Mundial.