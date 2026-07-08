Técnico da Suíça projeta duelo contra a Argentina de Messi: "Sonho"

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O técnico da Suíça, Murat Yakin, projetou o confronto contra a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, pelas quartas de final do Mundial de 2026. A equipe europeia terá pela frente a seleção comandada por Lionel Messi após avançar no mata-mata diante da Colômbia.

A Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis, por 4 a 3, nesta terça-feira, em Vancouver, no Canadá, e garantiu vaga entre os oito melhores da competição. Agora, a seleção europeia encara a Argentina no sábado, em Kansas City, valendo uma vaga nas semifinais.

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“Agora vamos jogar contra o atual campeão. É uma oportunidade única para nós. No entanto, vimos que a Argentina não é invencível. Acredito que ganhamos muito e agora temos essa oportunidade”, afirmou Yakin em entrevista coletiva.

O treinador suíço destacou a importância do duelo e afirmou que a equipe pretende competir em alto nível diante dos argentinos.

“Será uma partida muito interessante. Do ponto de vista tático, tentaremos competir de igual para igual com o atual campeão. E será incrível”, comentou.

Duelo com a Argentina gera expectativa para os suíços

A Argentina chega às quartas de final após partidas equilibradas no mata-mata. Nas oitavas, a equipe precisou da prorrogação para superar Cabo Verde por 3 a 2 e, nesta terça-feira, venceu o Egito pelo mesmo placar após uma virada emocionante.

“É um sonho. A Argentina nos espera. Temos qualidade em campo, e acho que isso ficou provado hoje. A maturidade dos nossos jogadores, a qualidade deles. Acredito que podemos alcançar grandes feitos com esta equipe”, disse Yakin.

O lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez também elogiou o adversário e destacou a força do elenco argentino, principalmente Messi.

Lionel Messi - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

“A Argentina é uma equipe fantástica, com jogadores muito fortes e um bom técnico. Eles têm o melhor”, afirmou o jogador, em referência ao camisa 10 argentino.