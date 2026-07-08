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HOME > COPA DO MUNDO

DE RIVAL A COMPANHEIRO?

Destaque da Copa do Mundo, Vozinha tem negociação avançada com time de Messi

Após se destacar com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, goleiro negocia com o Inter Miami

Téo Mazzoni
Por
Um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Vozinha pode trocar o futebol português pelo Inter Miami.
Um dos destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Vozinha pode trocar o futebol português pelo Inter Miami. - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Após receber uma proposta do Feira FC, o goleiro Vozinha, destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, pode voltar a atuar ao lado de Lionel Messi. Desta vez, porém, como companheiro de equipe, e não como adversário, como aconteceu no confronto pelas oitavas de final do Mundial.

Isso porque o Inter Miami, dos Estados Unidos, tem negociações em andamento para contratar Josimar José Évora Dias, o Vozinha, que está livre no mercado após o término de seu contrato com o Chaves, de Portugal. As informações foram divulgadas pelos jornais europeus Marca, da Espanha, e Record, de Portugal, que apontam o interesse do clube de David Beckham na contratação do goleiro.

A projeção conquistada pelas grandes atuações na Copa do Mundo fez com que Vozinha passasse a despertar o interesse de novos clubes. Capitão da seleção cabo-verdiana, o goleiro foi um dos principais nomes da campanha histórica de Cabo Verde, estreante no torneio, que alcançou a fase de 16-avos de final, eliminados justamente pela Argentina de Lionel Messi, autor de um dos gols da vitória por 3 a 2.

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Vozinha no Brasil?

Além do Feira FC, que enxerga o goleiro como um nome capaz de agregar tanto dentro quanto fora de campo, mas reconhece a dificuldade da negociação, Vozinha também foi oferecido a outros dois clubes brasileiros: Ceará e Atlético-GO. No entanto, nenhuma das equipes abriu negociações para contratar o arqueiro cabo-verdiano.

Neste momento, a tendência é que Vozinha acerte sua transferência para a Major League Soccer (MLS), onde poderá atuar ao lado de Lionel Messi e do volante brasileiro Casemiro, que fechou com o Inter Miami durante a disputa da Copa do Mundo.

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Tags

copa do mundo inter miami Lionel Messi Vozinha

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