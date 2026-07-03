FUTEBOL
Astro da seleção brasileira encaminha acerto com clube de Messi
Acordo entre as partes ainda é verbal e deve ser assinado após a Copa do Mundo
Casemiro está perto de definir o futuro da carreira e deve seguir para o futebol dos Estados Unidos. O volante, que deixou o Manchester United United, tem um acerto encaminhado para reforçar o Inter Miami e atuar ao lado de Lionel Messi.
A informação foi divulgada pelo jornal espanhol AS, que afirma que o entendimento entre as partes ainda é apenas verbal. A assinatura do contrato, porém, deve acontecer somente após o encerramento da Copa do Mundo.
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Segundo a publicação, o brasileiro recusou propostas financeiramente mais vantajosas de clubes da Europa e da Arábia Saudita. A escolha foi motivada por questões familiares e pelo desejo de dividir o gramado com Messi antes de encerrar a carreira.
Se o negócio for oficializado, Casemiro passará a fazer parte do seleto grupo de atletas que atuaram tanto ao lado de Messi quanto de Cristiano Ronaldo. A lista reúne nomes como Ángel Di María, Paulo Dybala, Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, Gerard Piqué e Carlos Tévez.