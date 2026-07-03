Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL

FUTEBOL

Astro da seleção brasileira encaminha acerto com clube de Messi

Acordo entre as partes ainda é verbal e deve ser assinado após a Copa do Mundo

Luan Julião
Por
| Atualizada em
Casemiro, volante do Brasil
Casemiro, volante do Brasil - Foto: Reprodução | X | @FifaWorldCup

Casemiro está perto de definir o futuro da carreira e deve seguir para o futebol dos Estados Unidos. O volante, que deixou o Manchester United United, tem um acerto encaminhado para reforçar o Inter Miami e atuar ao lado de Lionel Messi.

A informação foi divulgada pelo jornal espanhol AS, que afirma que o entendimento entre as partes ainda é apenas verbal. A assinatura do contrato, porém, deve acontecer somente após o encerramento da Copa do Mundo.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COPA DO MUNDO

Ancelotti fala sobre Neymar e garante não ser "nem gênio, nem tonto"
Ancelotti fala sobre Neymar e garante não ser "nem gênio, nem tonto" imagem

NOVO COMANDO

Após vexame na Copa, Alemanha anuncia saída de técnico e define alvo
Após vexame na Copa, Alemanha anuncia saída de técnico e define alvo imagem

COPA DO MUNDO

Filho de Zidane é superado, e Suíça elimina a Argélia da Copa
Filho de Zidane é superado, e Suíça elimina a Argélia da Copa imagem

Segundo a publicação, o brasileiro recusou propostas financeiramente mais vantajosas de clubes da Europa e da Arábia Saudita. A escolha foi motivada por questões familiares e pelo desejo de dividir o gramado com Messi antes de encerrar a carreira.

Se o negócio for oficializado, Casemiro passará a fazer parte do seleto grupo de atletas que atuaram tanto ao lado de Messi quanto de Cristiano Ronaldo. A lista reúne nomes como Ángel Di María, Paulo Dybala, Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, Gerard Piqué e Carlos Tévez.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

casemiro copa do mundo inter miami Lionel Messi

Relacionadas

Mais lidas