Repórter da Globo se envolve em confusão antes de jogo da Copa

O repórter da TV Globo, Marcelo Courrege, se envolveu em uma confusão durante a coletiva de Brahim Díaz, jogador do Marrocos, antes da partida contra a França, pelas quartas de final da Copa do Mundo — o duelo acontece nesta quinta-feira, 9, às 17h (horário de Brasília), em Boston.

A entrevista do atleta foi interrompida após Courrege bater boca com outro colega de imprensa. A discussão aconteceu logo no início da coletiva e foi filmada pelo jornalista JS Grond-Tran, da Football.fr.

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Nas imagens (veja abaixo), um repórter estrangeiro diz que Courrege o agrediu, mas o brasileiro contesta a versão e diz que o colega levantou a mão duas vezes em frente à câmera da emissora carioca.

A coletiva de imprensa do Brahim foi interrompida por uma discussão entre dois jornalistas.



Um é o Marcelo Courrege 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zKBSWOkg8o — Futmais | Menino Fut (@futtmais) July 9, 2026

Apesar do clima, a situação foi rapidamente contornada. Brahim Díaz até fez piada na sequência e afirmou que não lembrava qual era a pergunta que tinha sido feita a ele anteriormente.

Veja 7 recordes e marcas negativas da Seleção Brasileira neste ciclo

O ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi marcado por diversas mostras de inconsistência e instabilidade dentro e fora de campo, o que culminou em uma eliminação nas oitavas de final do Mundial, sendo essa uma das piores campanhas da história do Brasil no torneio.

No entanto, antes de cair de forma precoce para a Noruega, o Brasil já vinha colecionando uma série de marcas e recordes negativos.

Nas duas primeiras datas-Fifa após a Copa do Mundo de 2022, disputadas em março e junho, ainda sob o comando do treinador interino Ramon Menezes, o Brasil foi derrotado pela primeira vez por duas seleções africanas diferentes.

Em março, o Brasil visitou o Marrocos no Estádio Ibn Batouta e foi derrotado por 2 a 1. Essa foi a primeira derrota da Seleção contra os marroquinos após duas vitórias em dois jogos anteriores, incluindo um 3 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998.