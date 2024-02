Globo decide o futuro de Marcelo Courrege e Carol Barcellos | A TARDE

As polêmicas envolvendo Carol Barcellos, Marcelo Courrege e a ex-mulher dele, Renata Heilborn, pode ter incomodado a TV Globo, fazendo a maior emissora do país, ter algum posicionamento. Segundo a Folha de S. Paulo, a emissora pretende fazer uma reunião a portas fechadas com a alta cúpula e a diretora de eventos esportivos, Joana Thimoteo, para decidir o futuro do casal.

Tudo começou depois que o repórter e apresentadora do Globo Esporte publicaram uma foto juntos, anunciando que estavam namorando. Em seguida, Heilborn se pronunciou e afirmou que os jornalistas estavam tendo um caso extraconjugal, quando ela ainda estava casada com Courrege. Carol era amiga da moça e foi madrinha do casamento.

Carol e Marcelo estão escalados para cobrir as Olimpíadas de Paris, em julho deste ano e, por isso, a emissora quer entender como está o estado de saúde emocional de ambos, com o objetivo de saber se eles estão aptos e preparados para a transmissão. Dependendo do resultado da conversa com Joana Thimoteo, o canal pode dispensá-los da cobertura dos jogos.

Na última quarta-feira 14/2, Carol Barcellos causou um climão ao encerrar o programa esportivo com um “sejam felizes”. A web, então, apontou uma possível indireta, principalmente porque na edição do programa, uma matéria com o jornalista foi exibida. A traição, segundo Renata, foi descoberta por conta de uma corrida num aplicativo de viagens.

Como surgiu a polêmica do namoro de Carol Barcellos e Marcelo Courrege

Marcelo Courrege e Carol Barcellos decidiram abrir o jogo e assumiram, publicamente, que estão namorando. Embora o romance já não era mais segredo para as pessoas próximas e alguns internautas.

Desde o ano passado que os dois jornalistas esportivos da TV Globo, viraram assunto nos corredores da emissora por estarem se envolvendo. Na época, o repórter ainda era casado.

O namoro foi assumido, na noite do primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí. Marcelo Courrege e Carol Barcellos assistiram as escolas juntos e publicaram fotos juntos em suas respectivas redes sociais.