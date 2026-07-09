Marrocos e Argentina desafiam hegemonia europeia na Copa do Mundo

A disputa pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terá apenas duas seleções fora da Europa ainda na corrida pelo título. Após a eliminação do Brasil nas oitavas, Argentina e Marrocos passaram a carregar a responsabilidade de evitar que a taça volte ao continente europeu.

As seis demais equipes classificadas para a próxima fase representam a Europa: França, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Noruega e Suíça. O cenário deixa o torneio próximo de repetir o panorama visto na edição de 2022, quando apenas Argentina, Marrocos e Brasil figuravam entre os não europeus ainda vivos na competição.

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Desta vez, porém, a equipe brasileira se despediu do Mundial ao ser derrotada pela Noruega, reduzindo ainda mais a presença de seleções de outros continentes na fase decisiva. Além do Brasil, outras equipes de fora da Europa também foram eliminadas nas oitavas de final. Paraguai, Canadá, Estados Unidos, México, Egito e Colômbia ficaram pelo caminho.

Final ainda pode não ter europeus

Apesar da predominância europeia, ainda existe a possibilidade de uma decisão sem representantes do continente. Para isso, Marrocos precisará superar a França nas quartas de final e, posteriormente, eliminar o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica. Do outro lado da chave, a Argentina terá de passar pela Suíça e depois vencer quem avançar do duelo entre Inglaterra e Noruega.

A caminhada começa nesta sexta-feira, quando os marroquinos enfrentam a França em Boston. Já a Argentina entra em campo no sábado, diante da Suíça, em Kansas City.

Argentina busca o tetra e tenta repetir feito histórico

Lionel Messi sendo exaltado por jogadores da Argentina - Foto: Odd Andersen | AFP

Atual campeã mundial, a Argentina segue em busca do quarto título de sua história. Depois das conquistas em 1978, 1986 e 2022, a equipe comandada por Lionel Scaloni tenta coroar a despedida de Lionel Messi das Copas com mais um troféu.

Além disso, os argentinos podem alcançar uma marca que nenhuma seleção consegue desde o início da década de 1960: conquistar duas Copas do Mundo consecutivas. O último país a defender o título com sucesso foi o Brasil, campeão em 1958 e 1962.

Marrocos sonha em fazer história para a África

Do outro lado, Marrocos tenta ampliar ainda mais o protagonismo do futebol africano no cenário mundial. Após alcançar a inédita quarta colocação na Copa de 2022 — a melhor campanha de uma seleção do continente na história do torneio —, os marroquinos agora alimentam o sonho de conquistar um título inédito.

Caso levante a taça, Marrocos se tornará a primeira seleção africana campeã da Copa do Mundo, consolidando uma campanha que já figura entre as mais marcantes da história do futebol do continente.