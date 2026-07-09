COPA DO MUNDO
França x Marrocos: conheça o confronto que vai além das quatro linhas
Seleções protagonizaram a semifinal do Mundial de 2022
O confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 reúne dois conhecidos de longa data nesta quinta-feira, 9: França e Marrocos. As duas equipes se enfrentaram na semifinal do Mundial de 2022, no Catar, mas suas histórias se cruzam além das quatro linhas.
O país do norte da África foi uma colônia francesa, sendo parte do território da França entre os anos de 1912 a 1956 como um protetorado, por meio do Tratado de Fez.
Vale ressaltar que o período do protetorado foi conturbado, com confrontos de viés separatistas.
A ocupação nunca foi totalmente aceita pelos marroquinos, visto que, na década de 1920, a Guerra do Rife (liderada por Abd el-Krim) abalou as estruturas coloniais.
Já nos anos 1940, o partido Istiqlal (Independência, em árabe) ganhou forças, apoiado pelo Sultão Mohammed V. Em resposta, a França exilou o sultão na tentativa de conter o nacionalismo.
A estratégia falhou, gerando uma onda de protestos e violência que forçou os franceses a recuar.
Até que, no dia 2 de março de 1956, quando Mohammed V retornou e, por meio de negociações, conseguiu a independência de Marrocos e assumiu o título de Rei.
Diferente da Argélia, cuja independência foi conquistada após uma guerra civil sangrenta, a transição do Marrocos foi mais negociada, o que permitiu manter laços cordiais com Paris desde o início.
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Relações atuais
Atualmente, as relações franco-marroquinas tornaram-se uma das mais sólidas da região do Mediterrâneo, forjada em três pilares:
- Economia: A França consolidou-se como o maior parceiro comercial, maior investidor estrangeiro direto e principal emissor de turistas para o Marrocos. Empresas francesas operam em setores vitais, como o automotivo (fábricas da Renault e Stellantis) e ferroviário (a linha de alta velocidade do Marrocos, Al Boraq, foi feita em parceria com a francesa Alstom).
- Cultura e Imigração: O francês continua sendo amplamente utilizado na administração, economia e ensino superior no Marrocos. Além disso, a comunidade marroquina na França é uma das maiores e mais influentes diásporas do país, conectando intimamente as duas sociedades.
- Cooperação de Segurança: Ambos os países mantêm forte cooperação no combate ao terrorismo e no controle dos fluxos migratórios para a Europa.
Os resultados dessa relação estável são vistos atualmente, já que hoje a comunidade marroquina na França é uma das maiores do país, somando mais de 1 milhão de pessoas. Essas conexões também podem ser vistas no futebol.
No total, ambos os elencos somam 29 atletas nascidos na França. No lado marroquino, seis atletas nasceram em território francês, porém defendem as cores do Marrocos, sendo eles:
- Ayyoub Bouaddi;
- Gessime Yassine;
- Issa Diop;
- Neil El Aynaoui;
- Redouane Halhal;
- Samir El Mourabet.
Outros atletas marroquinos também possuem origens diversas: o técnico Mohamed Ouahbi nasceu na Bélgica, enquanto Brahim Diaz, Hakimi e Saibari são nascidos na Espanha.
Investimento e sucesso marroquino.
A formação da atual seleção marroquina é resultado de um grande investimento do governo em esportes. Por desejo do Rei Mohammed VI, foi criada uma grande estrutura para desenvolver, identificar e captar talentos para o selecionado nacional.
Os frutos desse investimento foram colhidos, visto que, pela segunda edição consecutiva, Marrocos alcançou as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Além disso, a equipe masculina sub-20 foi campeã mundial e o time profissional feminino foi o primeiro árabe a garantir vaga no Mundial de 2027, que vai acontecer no Brasil.
Histórico no esporte
Na história das Copas do Mundo, Marrocos e França se enfrentaram somente uma vez, justamente na semifinal do Mundial de 2022. Na ocasião, o resultado foi favorável para os franceses, que venceram o confronto por 2 a 0.
Além das Copas, as duas seleções se enfrentaram em outras cinco ocasiões; dessas, a França venceu três vezes, e os outros dois jogos terminaram em empates:
- França 2 x 2 Marrocos — Amistoso 2007
- Marrocos 1 x 5 França — Amistoso 2000
- França 1 x 0 Marrocos — Amistoso 1999
- Marrocos 2 x 2 França — Amistoso 1998
- França 2 x 1 Marrocos — Tournoi de France 1988.
Embate nas quartas de final
O confronto que vai definir o primeiro semifinalista da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta quinta-feira, 9, às 17h, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.
Transmissão
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações:
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Manu Koné e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Marrocos: Bounou; Hakimi, Issa Diop, Halhal e Mazraoui; Bouaddi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Ounahi e El Khannouss; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Desfalques
- França: Aurélien Tchouaméni (lesão muscular).
- Marrocos: Ismael Saibari (dores na coxa).
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (Argentina).
- Assistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina).
- Assistente 2: Gabriel Chade (Argentina).
- Quarto árbitro: Dario Herrera (Argentina).
Possibilidade de confronto histórico.
Caso Marrocos vença a França e avance para as semis, existe a possibilidade de um outro confronto histórico, dessa vez, contra a Espanha.
A história de Espanha e Marrocos é marcada por uma proximidade de menos de 14 km no Estreito de Gibraltar. Eles compartilham séculos de conquistas, comércio e tensões. Hoje, a Espanha ainda mantém os territórios de Ceuta e Melilla no continente africano, gerando disputas com o Marrocos.