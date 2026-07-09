COPA DO MUNDO
Fifa anuncia novidade no VAR para França x Marrocos
Entidade máxima do futebol colocará um AVAR suplente nos estádios para evitar possíveis falhas técni
A Fifa adotará uma medida de segurança extra durante as quartas de final da Copa do Mundo. O duelo entre França e Marrocos, marcado para esta quinta-feira, 9, contará com a presença de um AVAR (Árbitro Assistente de Vídeo) suplente no estádio da partida, uma estratégia que já havia sido utilizada no Mundial do Catar, em 2022.
A decisão faz parte de um protocolo da entiade para evitar possíveis problemas técnicos envolvendo o sistema de arbitragem de vídeo. Todos os jogos restantes da Copa terão um árbitro assistente de vídeo reserva presente no local da partida, enquanto o VAR oficial continuará trabalhando remotamente a partir da central instalada em Dallas, no Texas.
VAR segue centralizado em Dallas, mas Fifa cria plano de segurança
A central de arbitragem de vídeo da Copa do Mundo está localizada no IBC (Centro Internacional de Transmissão), em Dallas. A presença do AVAR suplente nos estádios funciona como uma alternativa caso aconteça algum problema de conexão entre a arena e a sala responsável pelo VAR nos Estados Unidos.
Em uma eventual falha de comunicação, o árbitro de vídeo reserva e o equipamento disponível no estádio poderiam assumir a operação das revisões necessárias, sempre seguindo os protocolos determinados pela Fifa. A medida também contempla uma possível ida do árbitro principal ao monitor de campo para analisar algum lance.
A entidade máxima do futebol estabelece que uma partida não pode ser interrompida por problemas relacionados à tecnologia do VAR. Por isso, a presença do AVAR presencial tem como objetivo reduzir riscos e garantir o funcionamento do sistema durante os confrontos decisivos do Mundial.
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França x Marrocos terá arbitragem argentina
Além da novidade envolvendo o VAR, o confronto entre França e Marrocos terá uma equipe de arbitragem formada majoritariamente por argentinos. Facundo Tello será o árbitro principal da partida, com Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade como assistentes.
Darío Herrera será o quarto árbitro, enquanto Cristian Navarro ficará como quinto árbitro. No VAR, a função será exercida por Hernán Mastrangelo.
O vencedor do duelo entre França e Marrocos garantirá vaga na semifinal da Copa do Mundo e enfrentará quem avançar do confronto entre Espanha e Bélgica.