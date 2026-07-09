Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Fifa anuncia novidade no VAR para França x Marrocos

Entidade máxima do futebol colocará um AVAR suplente nos estádios para evitar possíveis falhas técni

Redação
Por Redação
Fifa adotará um árbitro assistente de vídeo suplente nos estádios
Fifa adotará um árbitro assistente de vídeo suplente nos estádios - Foto: JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Fifa adotará uma medida de segurança extra durante as quartas de final da Copa do Mundo. O duelo entre França e Marrocos, marcado para esta quinta-feira, 9, contará com a presença de um AVAR (Árbitro Assistente de Vídeo) suplente no estádio da partida, uma estratégia que já havia sido utilizada no Mundial do Catar, em 2022.

A decisão faz parte de um protocolo da entiade para evitar possíveis problemas técnicos envolvendo o sistema de arbitragem de vídeo. Todos os jogos restantes da Copa terão um árbitro assistente de vídeo reserva presente no local da partida, enquanto o VAR oficial continuará trabalhando remotamente a partir da central instalada em Dallas, no Texas.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

VAR segue centralizado em Dallas, mas Fifa cria plano de segurança


A central de arbitragem de vídeo da Copa do Mundo está localizada no IBC (Centro Internacional de Transmissão), em Dallas. A presença do AVAR suplente nos estádios funciona como uma alternativa caso aconteça algum problema de conexão entre a arena e a sala responsável pelo VAR nos Estados Unidos.

Em uma eventual falha de comunicação, o árbitro de vídeo reserva e o equipamento disponível no estádio poderiam assumir a operação das revisões necessárias, sempre seguindo os protocolos determinados pela Fifa. A medida também contempla uma possível ida do árbitro principal ao monitor de campo para analisar algum lance.

A entidade máxima do futebol estabelece que uma partida não pode ser interrompida por problemas relacionados à tecnologia do VAR. Por isso, a presença do AVAR presencial tem como objetivo reduzir riscos e garantir o funcionamento do sistema durante os confrontos decisivos do Mundial.

Leia Também:

DEU RUIM

Musa de Portugal conta que foi desconvidada da Copa do Mundo por jogador
Musa de Portugal conta que foi desconvidada da Copa do Mundo por jogador imagem

VÍDEO

Repórter da Globo se envolve em confusão antes de jogo da Copa
Repórter da Globo se envolve em confusão antes de jogo da Copa imagem

FUTEBOL

Veja 7 recordes e marcas negativas da Seleção Brasileira neste ciclo
Veja 7 recordes e marcas negativas da Seleção Brasileira neste ciclo imagem

França x Marrocos terá arbitragem argentina


Além da novidade envolvendo o VAR, o confronto entre França e Marrocos terá uma equipe de arbitragem formada majoritariamente por argentinos. Facundo Tello será o árbitro principal da partida, com Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade como assistentes.

Darío Herrera será o quarto árbitro, enquanto Cristian Navarro ficará como quinto árbitro. No VAR, a função será exercida por Hernán Mastrangelo.

O vencedor do duelo entre França e Marrocos garantirá vaga na semifinal da Copa do Mundo e enfrentará quem avançar do confronto entre Espanha e Bélgica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo FIFA VAR

Relacionadas

Mais lidas