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Mbappé brilha, França elimina Marrocos e avança na Copa do Mundo 2026
Camisa 10 da seleção francesa marcou um gol e distribuiu uma assistência
A França confirmou o favoritismo e despachou Marrocos da Copa do Mundo 2026. Na tarde desta quinta-feira, 9, os franceses venceram por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, e garantiram vaga na semifinal, mantendo vivo o sonho do tricampeonato mundial.
Briga pela artilharia
Com o gol Mbappé também igualou Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo, com oito gol marcados cada. O craque argentino também balançou a rede na virada histórica contra o Egito, que classificou a equipe às semifinais.
Apesar do placar confortável, a partida foi bastante equilibrada. Marrocos conseguiu competir de igual para igual em diversos momentos, mas a seleção francesa mostrou maior eficiência nas oportunidades criadas. Logo no início, Mbappé teve a chance de abrir o marcador em cobrança de pênalti sofrida por ele mesmo, mas desperdiçou a oportunidade.
O camisa 10, no entanto, se recuperou rapidamente. Aos 15 minutos da etapa inicial, recebeu na entrada da área e bateu colocado de pé direito paraabrir o placar. Seis minutos depois, voltou a ser decisivo ao servir Dembélé, que ampliou a vantagem e encaminhou a classificação francesa.
Artilheiros da Copa do Mundo 2026
- Kylian Mbappé | 8 gols;
- Lionel Messi | 8 gols;
- Haaland | 7 gols;
- Harry Kane | 6 gols
- Dembelé | 5 gols.
Quem ainda segue vivo na Copa do Mundo
Agora entre as quatro melhores seleções do torneio, a França aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, marcado para esta sexta-feira, 10, às 16h, em Los Angeles. A semifinal será disputada na próxima terça-feira, 14, também às 16h, em Dallas.
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Do outro lado da chave, Noruega e Inglaterra disputam uma vaga na semifinal, enquanto Argentina e Suíça fazem o último duelo das quartas de final. Com a eliminação marroquina, os argentinos passaram a ser a única seleção não europeia ainda viva na competição.