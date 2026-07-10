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TRAGÉDIA

Adolescente morre após vitória da França nas quartas da Copa do Mundo

Jovem de 17 anos caiu de um caminhão durante as comemorações pela classificação da França

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Adolescente morre durante celebração da França na Copa do Mundo
Adolescente morre durante celebração da França na Copa do Mundo - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Uma adolescente de 17 anos morreu na noite de quinta-feira, no norte da França, após um acidente ocorrido durante as comemorações pela classificação da seleção francesa às semifinais da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelos bombeiros locais nesta sexta-feira, 10.

De acordo com as autoridades, a jovem estava na parte traseira de um caminhão que circulava pela cidade de Aulnoye-Aymeries quando caiu do veículo e acabou sendo atropelada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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A tragédia aconteceu após a vitória da França por 2 a 0 sobre Marrocos, em partida válida pelas quartas de final do Mundial. O confronto foi disputado na quinta-feira, em Boston, e teve gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

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Quem será o próximo rival da França?


Com o resultado, a equipe francesa garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva. Agora, os comandados da França aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que será realizado nesta sexta-feira, em Los Angeles. A semifinal está marcada para a próxima terça-feira, em Dallas.

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