TRAGÉDIA
Adolescente morre após vitória da França nas quartas da Copa do Mundo
Jovem de 17 anos caiu de um caminhão durante as comemorações pela classificação da França
Uma adolescente de 17 anos morreu na noite de quinta-feira, no norte da França, após um acidente ocorrido durante as comemorações pela classificação da seleção francesa às semifinais da Copa do Mundo. A informação foi confirmada pelos bombeiros locais nesta sexta-feira, 10.
De acordo com as autoridades, a jovem estava na parte traseira de um caminhão que circulava pela cidade de Aulnoye-Aymeries quando caiu do veículo e acabou sendo atropelada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
A tragédia aconteceu após a vitória da França por 2 a 0 sobre Marrocos, em partida válida pelas quartas de final do Mundial. O confronto foi disputado na quinta-feira, em Boston, e teve gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
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Quem será o próximo rival da França?
Com o resultado, a equipe francesa garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva. Agora, os comandados da França aguardam o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que será realizado nesta sexta-feira, em Los Angeles. A semifinal está marcada para a próxima terça-feira, em Dallas.