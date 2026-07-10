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SELEÇÃO BRASILEIRA

Após dias em silêncio, Vini Jr faz forte desabafo sobre a Copa

Atacante pediu desculpas à torcida e prometeu lutar pelo hexacampeonato

Redação
Por Redação
Atacante da Seleção Brasileira lamenta a queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, pede desculpas à torcida e promete lutar para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial.
Atacante da Seleção Brasileira lamenta a queda nas oitavas de final da Copa do Mundo, pede desculpas à torcida e promete lutar para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial. - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, Vinicius Jr utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre a campanha da equipe no torneio. Em uma publicação feita em sua conta oficial no Instagram, o atacante afirmou que precisou de alguns dias para processar a frustração antes de se manifestar.

Vini Jr quebra o silêncio após a eliminação

"Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir.

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Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar. Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família.


A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo", disse Vini Jr.

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Atacante deixa Mundial em alta


Apesar da eliminação precoce da Seleção Brasileira, Vinicius Jr foi um dos principais destaques da equipe durante a Copa do Mundo. Aos 25 anos, o atacante encerrou sua segunda participação em Mundiais com quatro gols e uma assistência na edição de 2026.

Ao todo, considerando as duas Copas do Mundo disputadas, Vini Jr soma cinco gols e três assistências em nove partidas com a camisa da Seleção Brasileira.

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Tags

brasil na copa copa do mundo seleção brasileira vini jr

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