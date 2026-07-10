SELEÇÃO BRASILEIRA
Após dias em silêncio, Vini Jr faz forte desabafo sobre a Copa
Atacante pediu desculpas à torcida e prometeu lutar pelo hexacampeonato
Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, Vinicius Jr utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre a campanha da equipe no torneio. Em uma publicação feita em sua conta oficial no Instagram, o atacante afirmou que precisou de alguns dias para processar a frustração antes de se manifestar.
Vini Jr quebra o silêncio após a eliminação
"Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir.
Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar. Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família.
A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo", disse Vini Jr.
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Apesar da eliminação precoce da Seleção Brasileira, Vinicius Jr foi um dos principais destaques da equipe durante a Copa do Mundo. Aos 25 anos, o atacante encerrou sua segunda participação em Mundiais com quatro gols e uma assistência na edição de 2026.
Ao todo, considerando as duas Copas do Mundo disputadas, Vini Jr soma cinco gols e três assistências em nove partidas com a camisa da Seleção Brasileira.