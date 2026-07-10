Após dias em silêncio, Vini Jr faz forte desabafo sobre a Copa

Após a eliminação da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, Vinicius Jr utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre a campanha da equipe no torneio. Em uma publicação feita em sua conta oficial no Instagram, o atacante afirmou que precisou de alguns dias para processar a frustração antes de se manifestar.

Vini Jr quebra o silêncio após a eliminação

"Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir.

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Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar. Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família.



A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo", disse Vini Jr.





Atacante deixa Mundial em alta



Apesar da eliminação precoce da Seleção Brasileira, Vinicius Jr foi um dos principais destaques da equipe durante a Copa do Mundo. Aos 25 anos, o atacante encerrou sua segunda participação em Mundiais com quatro gols e uma assistência na edição de 2026.





Ao todo, considerando as duas Copas do Mundo disputadas, Vini Jr soma cinco gols e três assistências em nove partidas com a camisa da Seleção Brasileira.