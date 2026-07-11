Saiba por que Haaland nasceu na Inglaterra e escolheu jogar na Noruega

Principal nome da seleção da Noruega e um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland viverá um confronto emblemático neste sábado. Às 18h, em Miami, o atacante enfrentará a Inglaterra por uma vaga na semifinal do Mundial, justamente o país onde nasceu e que também poderia representar internacionalmente.

A história começa em Leeds, cidade inglesa onde o atleta nasceu durante o período em que seu pai, Alf-Inge Haaland, atuava pelo Leeds United. Com o fim da carreira do ex-jogador, motivado por uma lesão, a família retornou para a Noruega, país onde o atacante foi criado e iniciou sua trajetória no futebol.

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Por que Haaland escolheu a Noruega?

Embora tivesse direito de defender tanto a Inglaterra quanto a Noruega, o camisa 9 nunca escondeu qual seleção desejava representar. Foi nas categorias de base norueguesas que ele iniciou sua caminhada até chegar à equipe principal.

"Eu morei na Inglaterra durante três anos e meio, quatro anos, mas eu vivi na Noruega durante muito tempo. Então, para mim, foi natural escolher a Noruega. Nunca vamos saber como seria se meu pai tivesse jogado mais tempo na Inglaterra, talvez eu fosse inglês. Mas sou norueguês e me orgulho disso", explicou o jogador, em entrevista ao "Goal".

Na época em que o atacante despontava no futebol europeu, a possibilidade de defender a Inglaterra chegou a ser tema de debate. Em 2020, o então técnico inglês Gareth Southgate descartou qualquer chance de mudança de seleção.

Com jogadores como ele, fica bem claro onde querem jogar. Ele sente lealdade ao país que defende atualmente, e é preciso respeitar muito isso Gareth Southgate - Ex-técnico da Inglaterra

Noruega voltou a disputar um Mundial

A escolha por vestir a camisa norueguesa poderia significar abrir mão de disputar uma Copa do Mundo, já que a seleção escandinava acumulava quase três décadas de ausência no torneio. No entanto, Haaland ajudou a mudar esse cenário e foi peça decisiva no retorno da equipe ao principal palco do futebol mundial após 28 anos.

Desde a estreia pela seleção principal, em 2019, o atacante soma números expressivos: são 62 gols e sete assistências em 54 partidas.

Haaland vem fazendo história na Copa do Mundo 2026

Na atual edição da Copa, o camisa 9 também tem protagonizado uma campanha. Com sete gols, divide a vice-artilharia do torneio e aparece atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com oito. Nas oitavas de final, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, garantindo a inédita classificação da Noruega às quartas de final.

O desempenho já vinha chamando atenção desde as Eliminatórias, quando balançou as redes 16 vezes em apenas oito partidas.

Apesar de defender o Manchester City e morar na Inglaterra, Haaland mantém uma forte ligação com a Noruega. O atacante costuma passar períodos no país, onde possui imóveis, e faz questão de preservar as tradições familiares. Um exemplo disso é o nome estampado em sua camisa da seleção: "Braut Haaland". "Braut" é o sobrenome de solteira de sua mãe e seu uso ao lado do sobrenome paterno segue um costume tradicional norueguês.