Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

CONTRA SUA TERRA NATAL

Saiba por que Haaland nasceu na Inglaterra e escolheu jogar na Noruega

Craque norueguês reencontra sua terra natal em duelo pela Copa do Mundo 2026

Lucas Vilas Boas
Por
Haaland em campo pela Noruega
Haaland em campo pela Noruega - Foto: Jewel SAMAD / AFP

Principal nome da seleção da Noruega e um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, Erling Haaland viverá um confronto emblemático neste sábado. Às 18h, em Miami, o atacante enfrentará a Inglaterra por uma vaga na semifinal do Mundial, justamente o país onde nasceu e que também poderia representar internacionalmente.

A história começa em Leeds, cidade inglesa onde o atleta nasceu durante o período em que seu pai, Alf-Inge Haaland, atuava pelo Leeds United. Com o fim da carreira do ex-jogador, motivado por uma lesão, a família retornou para a Noruega, país onde o atacante foi criado e iniciou sua trajetória no futebol.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Por que Haaland escolheu a Noruega?

Embora tivesse direito de defender tanto a Inglaterra quanto a Noruega, o camisa 9 nunca escondeu qual seleção desejava representar. Foi nas categorias de base norueguesas que ele iniciou sua caminhada até chegar à equipe principal.

"Eu morei na Inglaterra durante três anos e meio, quatro anos, mas eu vivi na Noruega durante muito tempo. Então, para mim, foi natural escolher a Noruega. Nunca vamos saber como seria se meu pai tivesse jogado mais tempo na Inglaterra, talvez eu fosse inglês. Mas sou norueguês e me orgulho disso", explicou o jogador, em entrevista ao "Goal".

Leia Também:

JOGADOR E CANTOR

Música gravada por Haaland faz sucesso após vitória da Noruega na Copa
Música gravada por Haaland faz sucesso após vitória da Noruega na Copa imagem

COPA DO MUNDO

Haaland aponta próximo adversário como favorito ao título na Copa
Haaland aponta próximo adversário como favorito ao título na Copa imagem

COPA DO MUNDO

Carrasco da Seleção, Haaland se declara ao Brasil e manda recado
Carrasco da Seleção, Haaland se declara ao Brasil e manda recado imagem

Na época em que o atacante despontava no futebol europeu, a possibilidade de defender a Inglaterra chegou a ser tema de debate. Em 2020, o então técnico inglês Gareth Southgate descartou qualquer chance de mudança de seleção.

Com jogadores como ele, fica bem claro onde querem jogar. Ele sente lealdade ao país que defende atualmente, e é preciso respeitar muito isso

Gareth Southgate - Ex-técnico da Inglaterra

Noruega voltou a disputar um Mundial

A escolha por vestir a camisa norueguesa poderia significar abrir mão de disputar uma Copa do Mundo, já que a seleção escandinava acumulava quase três décadas de ausência no torneio. No entanto, Haaland ajudou a mudar esse cenário e foi peça decisiva no retorno da equipe ao principal palco do futebol mundial após 28 anos.

Desde a estreia pela seleção principal, em 2019, o atacante soma números expressivos: são 62 gols e sete assistências em 54 partidas.

Haaland vem fazendo história na Copa do Mundo 2026

Na atual edição da Copa, o camisa 9 também tem protagonizado uma campanha. Com sete gols, divide a vice-artilharia do torneio e aparece atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com oito. Nas oitavas de final, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, garantindo a inédita classificação da Noruega às quartas de final.

O desempenho já vinha chamando atenção desde as Eliminatórias, quando balançou as redes 16 vezes em apenas oito partidas.

Apesar de defender o Manchester City e morar na Inglaterra, Haaland mantém uma forte ligação com a Noruega. O atacante costuma passar períodos no país, onde possui imóveis, e faz questão de preservar as tradições familiares. Um exemplo disso é o nome estampado em sua camisa da seleção: "Braut Haaland". "Braut" é o sobrenome de solteira de sua mãe e seu uso ao lado do sobrenome paterno segue um costume tradicional norueguês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 Haaland

Relacionadas

Mais lidas