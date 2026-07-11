Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

JOGADOR E CANTOR

Música gravada por Haaland faz sucesso após vitória da Noruega na Copa

Canção atingiu o top 1 do Spotify na Noruega depois da performance do atleta

Franciely Gomes
Por
Erling Haaland gravou a música em 2016
Erling Haaland gravou a música em 2016 - Foto: Reprodução | Instagram

A vitória da Noruega em cima do Brasil durante a Copa do Mundo 2026 continua rendendo bons frutos para Erling Haaland. Após marcar dois gols e garantir a classificação da seleção norueguesa nas quartas de final, o atleta teve uma canção popularizada no país.

A música, gravada pelo jogador do Manchester City na adolescência, alcançou o primeiro lugar entre as faixas mais ouvidas da Noruega no Spotify na última semana.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"ACABOU"

Jorge Jesus abre o jogo e diz que decretou fim de Neymar há dois anos
Jorge Jesus abre o jogo e diz que decretou fim de Neymar há dois anos imagem

NO SUFOCO!

Espanha marca no apagar das luzes, vence a Bélgica e avança na Copa
Espanha marca no apagar das luzes, vence a Bélgica e avança na Copa imagem

COPA DO MUNDO

Messi x Mbappé, racismo e política: como França e Argentina moldaram rivalidade em Copas do Mundo
Messi x Mbappé, racismo e política: como França e Argentina moldaram rivalidade em Copas do Mundo imagem

Com participação de Erik Botheim e Erik Tobias, o hit foi nomeado como “Kygo Jo” e já conta com mais 21 milhões de visualizações no Youtube. No entanto, a versão que ganhou força foi um remix feito pelo DJ Kygo, que alcançou 1 milhão de reproduções.

O próprio Haaland chegou a comentar sobre o sucesso da canção e brincou sobre a possibilidade mudar de profissão e se tornar cantor. “Isso significa que agora sou oficialmente um artista?”, escreveu ele, se divertindo com a situação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Copa do Mundo 2026 Erling Haaland

Relacionadas

Mais lidas