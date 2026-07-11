JOGADOR E CANTOR
Música gravada por Haaland faz sucesso após vitória da Noruega na Copa
Canção atingiu o top 1 do Spotify na Noruega depois da performance do atleta
A vitória da Noruega em cima do Brasil durante a Copa do Mundo 2026 continua rendendo bons frutos para Erling Haaland. Após marcar dois gols e garantir a classificação da seleção norueguesa nas quartas de final, o atleta teve uma canção popularizada no país.
A música, gravada pelo jogador do Manchester City na adolescência, alcançou o primeiro lugar entre as faixas mais ouvidas da Noruega no Spotify na última semana.
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Com participação de Erik Botheim e Erik Tobias, o hit foi nomeado como “Kygo Jo” e já conta com mais 21 milhões de visualizações no Youtube. No entanto, a versão que ganhou força foi um remix feito pelo DJ Kygo, que alcançou 1 milhão de reproduções.
O próprio Haaland chegou a comentar sobre o sucesso da canção e brincou sobre a possibilidade mudar de profissão e se tornar cantor. “Isso significa que agora sou oficialmente um artista?”, escreveu ele, se divertindo com a situação.