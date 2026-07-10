Jorge Jesus abre o jogo e diz que decretou fim de Neymar há dois anos

Apresentado nesta sexta-feira, 10, como novo técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus revelou que mandou um recado pesado para Neymar quando ambos trabalhavam juntos no Al-Hilal. Na época, o comandante chegou afirmar que o brasileiro não conseguia ficar apto fisicamente para ser utilizado nas partidas na Arábia Saudita.

Questionado sobre a relação com Cristiano Ronaldo, o treinador voltou a falar sobre a relação com Neymar, mencionando uma forte frase disparada contra o camisa 10 nos tempos de Al-Hilal.

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"Já treinei dois dos três melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro, que é o Messi. Treinei o Neymar e treinei o Ronaldo. Ao Neymar, um dia eu disse assim: "Tu Finish" (Você acabou), ok? O que eu achar melhor para a equipe e para a seleção, assim será feito", disse Jorge Jesus em entrevista coletiva.

Relação desgastada entre Neymar e Jorge Jesus

Ambos trabalharam juntos no futebol saudita desde agosto de 2023 até janeiro de 2025, mas o treinador decidiu não inscrever Neymar no campeonato nacional por causa do limite de estrangeiros imposto pela liga.

Em uma declaração que levantou polêmicas na época, Jorge Jesus afirmou que gostaria de contar com o brasileiro apenas na Champions League da Ásia. Neymar, em contrapartida, achou insuficiente e acertou o seu retorno ao Santos.

"Se ele ficar fora da liga, eu conto com ele para as duas outras competições que vamos ter, que são a Champions da Ásia e o Mundial. Agora, não sei se ele vai aceitar ou não. Gostaria que ele aceitasse", disse o treinador em janeiro de 2025.

Fim do ciclo de Cristiano Ronaldo

Questionado sobre a presença de Cristiano Ronaldo nas próximas convocações de Portugal, o treinador não descartou o camisa 7, apesar das declarações em tom de despedida do atacante depois das eliminação na Copa.

Se estiver jogando e tiver condições para jogar, se for selecionável, vou convocá-lo, dentro do limite e das condições que achar melhores para a seleção.

"Ainda não falei com o Cris. Nunca vai ser um problema para a Seleção nem para mim. Cada um pensa como quiser. Quando tiver de tomar alguma decisão, vou falar com ele. Mas não só com ele, vou falar com todos individualmente. Não vou falar com o Cris por ser o Cris. Ele é um símbolo do futebol português, da seleção, de Portugal. Isso vai ficar sempre na história e tive um grande prazer de trabalhar com ele este ano", disse Jorge Jesus.