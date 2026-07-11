Copa do Mundo reserva batalha épica entre Haaland e Kane por sobrevivência

Dois jogos fecham as quartas de final da Copa do Mundo 2026, neste sábado, 11, nos Estados Unidos. Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça são as partidas que definem os dois últimos semifinalistas da 23ª edição da competição.

Embate épico entre Haaland e Kane

Erling Haaland e Harry Kane. Um é o principal craque norueguês de uma das maiores gerações da história do futebol de seu país, enquanto o outro lidera um esquadrão que busca quebrar um tabu de 60 anos sem títulos mundiais.

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Para bater de frente contra o ingleses, a Noruega de Haaland e Odegaard precisou derrubar a Seleção Brasileira nas oitavas de final, com a vitória por 2 a 1, uma das mais importantes da seleção nacional em copas.

Essa já é a maior campanha dos noruegueses em mundiais, mas o status pode mudar, caso a seleção consiga passar pela Inglaterra, que esteve nas semifinais em 2018, mas foi derrotada pela Croácia.

Já a Inglaterra teve vida mais difícil ao encarar no místico Azteca a seleção mexicana, em uma partida que faz parte do hall de maiores embates da história das copas.

Harry Kane tenta trazer Inglaterra para novo período de glórias - Foto: Rodrigo Oropeza | AFP

A vitória por 3x2 diante dos donos da casa dá a Inglaterra a confiança para tentar quebrar a 'maldição' e se aproximar ainda mais da tão sonhada final, não alcançada desde 1966, mesmo com as escolhas contestadas do técnico Thomas Tuchel, qie deixou de fora da Copa nomes como Cole Palmer e Phil Foden.

O jogo acontece às 18h, horário de Brasília.

Messi e a surpresa Suíça

Lionel Messi e seus comandados tentam chegar novamente entre os quatro melhores da Copa do Mundo. A seleção argentina, atual campeã, encara a surpresa Suíça, que passou para as quartas de final pela segunda ao derrotar a Colômbia na disputa de pênaltis.

Messi busca tetra argetino - Foto: Roberto Schmidt | AFP

A Argentina não teve vida fácil até aqui. Apesar da chave considerada fácil, o time do técnico Lionel Scaloni enfrentou dois 'sufocos' para chegar ao seleto grupo dos oito melhores da Copa, após duas vitórias apertadas contra Cabo Verde e Egito, ambas por 3 a 2.

A partida acontece às 22h, horário de Brasília. O vencedor do confronto encara o o classificado entre Noruega e Inglaterra.

Guerra das Malvinas

Caso avancem em seus confrontos, hoje na condição de favoritos, argentinos e ingleses repetirão uma das maiores rivalidades dentro e fora de campo, após 40 anos.

Em 1986, na Copa do Mundo do México, Argentina e Inglaterra se enfrentaram em uma das partidas mais emblemáticas da história do futebol, pelas quartas de final. Para além da vaga nas semis, o jogo simbolizava a oportunidade de redenção dos 'Hermanos'.

A Argentina estava ferida pela derrota na Guerra das Malvinas, disputada contra os ingleses, que resultou na morte de combatentes argentinos.

Na partida, Maradona marcou o que é considerado o gol mais lembrado das copas, quando usou a mão para garantir que a bola 'morreria' na meta da Inglaterra.

O gol, que ficou conhecido como 'La mano de Díos', ajudou os argentinos, que avançaram e foram campeões em cima da Alemanha.

Noruega na Copa do Mundo 2026:

4 x 1 Iraque

3 x 2 Senegal

1 x 4 França

2 x 0 Costa do Marfim

2 x 1 Brasil

Inglaterra na Copa do Mundo 2026:

4 x 2 Croácia

0 x 0 Gana

2 x 0 Panamá

2 x 1 R.D Congo

3 x 2 México

Argentina na Copa do Mundo 2026:

3 x 0 Argélia

2 x 0 Áustria

3 x 1 Jordânia

3 x 2 Cabo Verde

3 x 2 Egito

Suíça na Copa do Mundo 2026: