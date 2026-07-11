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Craque da Inglaterra joga golfe com Donald Trump e elogia presidente

Atleta relembrou convite feito pelo presidente dos Estados Unidos

Franciely Gomes
Por
Donald Trump comentou sobre o assunto em uma entrevista recente
Donald Trump comentou sobre o assunto em uma entrevista recente - Foto: Mandel Ngan | AFP

Harry Kane abriu o jogo sobre sua relação com Donald Trump. Capitão da Inglaterra, o jogador de futebol contou que jogou uma partida de golfe com o presidente dos Estados Unidos em Palm Beach, na Flórida.

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Prestes a enfrentar a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo 2026, o atleta concedeu uma entrevista e relembrou o encontro com o republicano em 2025, rasgando elogios para ele.

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“Joguei bem [a partida de golfe], para ser sincero. Ele me convidou para jogar quando eu estava em Palm Beach. Então, quando o presidente convida você para algum lugar…”, disse ele, durante uma coletiva de imprensa em Miami, nos Estados Unidos.

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“Foi uma experiência bastante surreal apenas conhecê-lo e, obviamente, jogar golfe com ele. Para ser sincero, ele joga muito bem. Espero conseguir jogar tão bem quanto ele quando tiver a idade dele. Foi uma experiência única e fiquei muito grato pelo convite”, completou.

Caso vença a Noruega neste sábado, 11, Kane avança com a Inglaterra para a semifinal da Copa, onde pode enfrentar a Argentina ou a Suíça na disputa pelo título mundial.

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Tags

copa do mundo Donald Trump Harry kane

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