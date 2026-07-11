LUTO!
Morre Jayden Adams, jogador da África do Sul na Copa do Mundo 2026
Meio-campista entrou em campo em todos os jogos da África do Sul no Mundial
O futebol sul-africano está de luto. O meio-campista Jayden Adams, que defendeu a seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2026, morreu neste sábado, 11, aos 25 anos. A informação foi confirmada por familiares do jogador, por seus representantes e pelo Sindicato dos Futebolistas da África do Sul. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.
Jayden havia participado da campanha histórica dos Bafana Bafana no Mundial, que alcançaram pela primeira vez a fase eliminatória da competição. O volante começou como titular nas partidas contra México e Tchéquia, entrou no decorrer da vitória sobre a Coreia do Sul — resultado decisivo para a classificação — e também esteve em campo na eliminação para o Canadá, na fase de 16 avos de final.
Notícia causou comoção no país
Em entrevista ao jornal Soccer Laduma, Brendine Johnson, mentor do atleta, lamentou a perda e revelou que havia conversado recentemente com o jogador.
"Essa perda destruiu todo mundo. Eu tinha falado com ele na quinta-feira e ele estava muito animado com o retorno após a Copa do Mundo. Estava preparado para os desafios que tinha pela frente. Ninguém esperava isso", afirmou, ao pedir respeito à privacidade da família.
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O Sindicato dos Futebolistas da África do Sul também prestou homenagem ao atleta por meio de uma nota oficial, destacando sua dedicação à seleção nacional e sua importância para o esporte do país.
“Estendemos nossas mais profundas condolências à família Adams, ao Mamelodi Sundowns, ao Stellenbosch FC, ao Bafana Bafana e a todos aqueles cujas vidas ele tocou. O futebol sul-africano perdeu um jogador talentoso, um orgulhoso servidor do esporte e uma jovem vida que ainda tinha muito a oferecer. Que sua alma descanse em paz eterna”, diz a nota.
Jayden Adams também disputou o Mundial de Clubes 2025
Revelado pelo Stellenbosch, Jayden Adams foi contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro de 2025. Pelo clube, ele conquistou a Liga dos Campeões da África na temporada 2025/26 sob o comando do técnico Miguel Cardoso.
O jogador também disputou o Super Mundial de Clubes 2025 com a equipe, que enfrentou oFluminense, Borussia Dortmund e Ulsan Hyundai durante a primeira fase e foi eliminada ainda na etapa de grupos. Pela seleção principal da África do Sul, que passou a defender em 2022, disputou 13 partidas e marcou dois gols.