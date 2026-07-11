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COPA DO MUNDO

Argentina tenta quebrar monopólio europeu na Copa do Mundo

Partida contra Suiça acontece neste sábado, 11, em Kansas City

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Argentina na Copa do Mundo
Argentina na Copa do Mundo - Foto: THOMAS COEX/AFP

A Argentina entra em campo neste sábado, 11, para enfrentar a Suíça, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, com uma missão que vai além da classificação. Atual campeã do torneio, a equipe comandada por Lionel Scaloni é a única seleção não europeia ainda viva na competição e tenta impedir que o título volte ao Velho Continente.

A partida será disputada em Kansas City. Quem avançar enfrentará Inglaterra ou Noruega na semifinal.

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Após a eliminação do Marrocos para a França de Kylian Mbappé, a Argentina passou a ser a única representante das Américas e de fora da Europa entre os oito melhores do Mundial.

Messi carrega o ataque argentino

Grande nome da campanha, Lionel Messi, de 39 anos, segue sendo o principal responsável pelo desempenho ofensivo da Albiceleste. O camisa 10 marcou oito dos 14 gols da equipe na Copa e divide a artilharia da competição com Mbappé.

Nas oitavas de final, diante do Egito, Messi voltou a decidir. A Argentina perdia por 2 a 0 até os minutos finais, quando o capitão deu uma assistência, marcou um gol e comandou a reação que terminou com vitória por 3 a 2.

Suíça aposta na força coletiva

Do outro lado, a Suíça chega embalada pela campanha consistente e tenta alcançar uma semifinal inédita desde a Copa de 1954, quando sediou o torneio.

O experiente Granit Xhaka lidera a equipe, que eliminou a Colômbia nas oitavas de final e aposta na organização tática para conter Messi.

O técnico Murat Yakin afirmou que não haverá marcação individual sobre o astro argentino.

"Atuaremos como uma unidade. Vamos tentar fazer a bola circular e pressionar a Argentina no campo de ataque", afirmou.

Retrospecto favorece os argentinos

O último encontro entre as duas seleções em Copas aconteceu nas oitavas de final do Mundial de 2014, no Brasil. Na ocasião, a Argentina venceu por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ángel Di María aos 118 minutos.

Xhaka, Ricardo Rodríguez e Messi são os únicos remanescentes daquele confronto.

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Desfalque suíço

Para o duelo deste sábado, a Suíça terá uma baixa importante. O meio-campista Johan Manzambi, um dos destaques da equipe na Copa, segue fora por causa de uma lesão no joelho e desfalca o time mais uma vez.

Com Messi em grande fase e a pressão de seguir como a única esperança fora da Europa, a Argentina tenta manter vivo o sonho do bicampeonato consecutivo e prolongar a despedida do maior ídolo de sua história.

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Argentina Copa do Mundo 2026 messi Suiça

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