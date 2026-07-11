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Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha

Descoberta foi feita durante uma expedição no Caribe

Gustavo Nascimento
Por
Molusco Adilsa vozinha
Molusco Adilsa vozinha - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma nova espécie de molusco marinho, descoberta no Caribe por um grupo de biólogos espanhóis, foi batizada em homenagem ao goleiro Vozinha, sensação de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O nome escolhido por Jesus Ortea, líder da expedição que descobriu a nova espécie, foi Aldisa vozinha.

Fã de futebol, Ortea já havia encontrado o molusco, mas resolveu segurar o anúncio para coincidir com o período da Copa do Mundo. Curiosamente, a primeira atuação de destaque do goleiro no torneio foi justamente contra a Espanha, em que o país africano conseguiu um empate histórico e conquistou seu primeiro ponto em Copas.

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Além de Vozinha, Ortea também já homenageou outros jogadores em oportunidades anteriores, como o goleiro costa-riquenho Keylor Navas, que já jogou no Real Madrid, e o ex-atacante Quini, jogador do Sporting Gijón.

Entre as principais características do exemplar da nova espécie de molusco está sua cor predominantemente vermelha brilhante.

Molusco Adilsa vozinha
Molusco Adilsa vozinha - Foto: Reprodução | Redes sociais
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copa do mundo Futebol Vozinha

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