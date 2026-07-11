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COPA DO MUNDO

Agente de Haaland detona Seleção e vê arrogância como motivo de crise

Centroavante norueguês eliminou o Brasil na Copa do Mundo 2026

Lucas Vilas Boas
Por
Rafaela Pimenta, empresária de Haaland, ao lado do atacante norueguês
Rafaela Pimenta, empresária de Haaland, ao lado do atacante norueguês - Foto: Divulgação | Manchester City

A queda da Seleção Brasileira diante da Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 continua gerando reflexões sobre o futuro do futebol nacional. Desta vez, quem analisou o cenário foi a empresária brasileira Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, que defendeu mudanças profundas na forma como o país desenvolve seus jogadores.

Em entrevista à ESPN Brasil, Rafaela afirmou que o revés não deve servir para alimentar a busca por culpados, mas sim para provocar uma transformação estrutural.

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“A derrota serve para a gente aprender, não para a gente ficar se lamentando, nem para ficar batendo na tecla de quem errou e quem acertou. Com o que a gente tem de talento no Brasil, menino querendo jogar, por que a gente está sufocando a subida deles para o profissional?", iniciou.

Arrogância atrapalha o desempenho dos brasileiros?

A Noruega, responsável pela eliminação brasileira no Mundial, foi citada como exemplo de um projeto construído com paciência e organização. Segundo Rafaela, o Brasil já não pode confiar apenas em sua tradição no futebol.

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“Não é porque a gente é brasileiro que a gente é automaticamente bom. Existe uma arrogância da parte dos clubes brasileiros: ‘É brasileiro, é uma joia rara. Ele é pior que o outro, mas eu acho que ele é melhor'. Não está ajudando ninguém”, declarou

O jogador brasileiro chega aqui achando que é a última bolacha do pacote. E ele não é a última bolacha do pacote. Ele pode ser incrível, mas tem que estar igual aos outros

Rafaela Pimenta - Empresária de Haaland

Quem é Rafaela Pimenta?

Advogada de formação, Rafaela Pimenta tornou-se uma das principais agentes do futebol mundial após assumir parte da carteira de clientes de Mino Raiola, falecido em 2022. Atualmente, representa nomes de destaque como Erling Haaland, além de já ter administrado as carreiras de Matthijs de Ligt, Paul Pogba e Marco Verratti.

As declarações ganham ainda mais repercussão pelo contexto recente. Haaland foi o grande nome da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil, marcando os dois gols que garantiram a classificação da equipe às quartas de final da Copa do Mundo.

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Tags

brasil eliminado Copa do Mundo 2026 Haaland

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