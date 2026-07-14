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COPA DO MUNDO

Inglaterra x Argentina: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Os dois times decidem a última vaga para a grande final nesta quarta-feira, 15, às 16h

Marina Branco
Por
| Atualizada em
Messi pela Argentina
Messi pela Argentina - Foto: JUSTIN SETTERFIELD/AFP

Está chegando a hora de decidir a última vaga para a grande final da Copa do Mundo - e Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta quarta-feira, 15, às 16h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, para descobrir quem passa.

O confronto reúne duas seleções invictas e retoma uma das rivalidades mais marcantes da história dos Mundiais, intensificada por episódios esportivos como a "Mão de Deus", de Diego Maradona, e pelo contexto político da Guerra das Malvinas.

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Transmissão

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • CazéTV (YouTube)
  • GETV (YouTube)

Prováveis escalações

Inglaterra: Jordan Pickford; Konsa, John Stones, Marc Guéhi e Nico O’Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Madueke (Bukayo Saka), Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane.Técnico: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Lionel Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

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Desfalques

Inglaterra: Sem desfalques

Argentina: Sem desfalques

Arbitragem

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • Quarto árbitro: Maurizio Mariani (Itália)
  • Assistente reserva: Daniele Bindoni (Itália)

Como chega a Inglaterra

A Inglaterra terminou a fase de grupos na liderança do Grupo L, com sete pontos conquistados em duas vitórias e um empate.

Na etapa eliminatória, a seleção comandada por Thomas Tuchel venceu os três jogos. Primeiro superou a República Democrática do Congo por 2 a 1, nos 16 avos de final. Depois derrotou o México por 3 a 2, nas oitavas, e eliminou a Noruega por 2 a 1, na prorrogação, pelas quartas.

Harry Kane, Jude Bellingham e Morgan Rogers pela Inglaterra
Harry Kane, Jude Bellingham e Morgan Rogers pela Inglaterra - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Como chega a Argentina

Atual campeã mundial, a Argentina chega à semifinal com seis vitórias em seis partidas. A equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo J, com nove pontos, após derrotar Argélia, Áustria e Jordânia.

Apesar da campanha perfeita, os argentinos enfrentaram dificuldades no mata-mata. A classificação diante de Cabo Verde só foi confirmada na prorrogação. Nas oitavas, a equipe saiu perdendo por 2 a 0 para o Egito, mas buscou a virada e venceu por 3 a 2.

Nas quartas, a Argentina eliminou a Suíça por 3 a 1, novamente depois do tempo regulamentar.

Julian Alvarez pela Argentina
Julian Alvarez pela Argentina - Foto: THOMAS COEX/AFP

Rivalidade histórica

A rivalidade entre Inglaterra e Argentina vai muito além das quatro linhas do jogo desta quarta-feira, começando em 1982, na Guerra das Malvinas. O conflito foi travado pelo controle do arquipélago localizado no Atlântico Sul, administrado pelo Reino Unido e reivindicado pelos argentinos.

Bandeira do Reino Unido na Guerra das Malvinas
Bandeira do Reino Unido na Guerra das Malvinas - Foto: Reprodução I Instagram
Bandeira da Argentina na Guerra das Malvinas
Bandeira da Argentina na Guerra das Malvinas - Foto: Reprodução I Instagram

Quatro anos depois da guerra, as seleções se encontraram nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986. Diego Maradona marcou os dois gols da vitória argentina por 2 a 1.

O primeiro ficou conhecido como a "Mão de Deus", depois de o camisa 10 tocar a bola com a mão antes de encobrir o goleiro Peter Shilton. Poucos minutos depois, Maradona passou por vários adversários e marcou o lance posteriormente eleito o "Gol do Século".

Na Argentina, a vitória ganhou significado simbólico por acontecer pouco depois do conflito militar. Maradona afirmou posteriormente que o jogo não poderia ser separado completamente da memória da guerra, embora os jogadores enfrentassem uma disputa esportiva.

Mano de Dios de Maradona
Mano de Dios de Maradona - Foto: Reprodução I Instagram

Beckham e a revanche inglesa

A rivalidade voltou a produzir um confronto marcante na Copa de 1998. Argentina e Inglaterra empataram por 2 a 2 nas oitavas de final, em uma partida que teve a expulsão de David Beckham após uma reação contra Diego Simeone.

Os argentinos venceram a disputa de pênaltis por 4 a 3 e avançaram às quartas. Beckham passou a ser responsabilizado por parte da imprensa e dos torcedores ingleses pela eliminação.

Beckham pela Inglaterra
Beckham pela Inglaterra - Foto: Reprodução I Instagram

Quatro anos depois, o meia protagonizou a revanche. Na fase de grupos da Copa de 2002, marcou de pênalti o gol da vitória inglesa por 1 a 0.

Inglaterra leva vantagem no retrospecto em Copas

Inglaterra e Argentina se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo. Os ingleses venceram três partidas, os argentinos ganharam uma no tempo normal e conquistaram outra classificação nos pênaltis.

Bellingham e Kane pela Inglaterra
Bellingham e Kane pela Inglaterra - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP
  • 1962: Inglaterra 3 x 1 Argentina - fase de grupos
  • 1966: Inglaterra 1 x 0 Argentina - quartas de final
  • 1986: Argentina 2 x 1 Inglaterra - quartas de final
  • 1998: Argentina 2 x 2 Inglaterra - argentinos venceram por 4 a 3 nos pênaltis
  • 2002: Inglaterra 1 x 0 Argentina - fase de grupos

Fora das Copas, as seleções se encontraram outras nove vezes. A Inglaterra também leva vantagem nesse recorte, com três vitórias, contra uma da Argentina e cinco empates.

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Argentina copa do mundo inglaterra

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