Federação descobre que médico da seleção era ginecologista e inapto

A Seleção de Senegal descobriu um fato inusitado depois da eliminação na segunda fase da Copa do Mundo 2026, para a Bélgica. Presidente da Federação de Futebol do país, Abdoulaye Fall, afirmou em entrevista de prestação de contas que o médico que chefiava a delegação era, na verdade, ginecologista de formação.

De acordo com o dirigente, o médico "não tem o perfil acadêmico necessário", e os jogadores tinham receio de serem acompanhados pelo profissional.

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"Na verdade, nosso médico-chefe não tem o perfil acadêmico necessário para dar suporte aos nossos atletas. O Dr. Fedior é ginecologista de formação, algo que descobri tardiamente. Nesse nível, e de acordo com o feedback que recebi, os jogadores não tinham plena confiança nele ou em tê-lo supervisionando continuamente seus cuidados", disse Abdoulaye Fall.

Erro bizarro da Federação

A formação de ginecologista não é o grande problema da descoberta, e sim a falta de conhecimento na área do esporte. Dr. Fedior foi funcionário da seleção de Senegal por dez anos, e, durante o período em que os jogadores estavam sob os seus cuidados, eles não sentiam confiança no profissional.

Senegal foi eliminado na segunda fase da Copa do Mundo, depois de abrir 2 a 0 em confronto diante da Bélgica. Os europeus empataram ainda no tempo regulamentar com dois gols no final de jogo, e marcaram o gol da virada nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação.

Durante a fase de grupos, Senegal perdeu para Noruega e França, mas goleou o Iraque e se classificou como um dos melhores terceiros colocados da competição.