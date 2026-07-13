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Checamos! Goleiro da Noruega não pediu desculpas a Neymar

Não houve manifestação pública ou oficial por parte do atleta norueguês Ørjan Nyland

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Goleiro da Noruega, Ørjan Nyland, e Neymar em jogo na Copa do Mundo
Goleiro da Noruega, Ørjan Nyland, e Neymar em jogo na Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram

A informação que circula amplarmente nesta segunda, 13, sobre um pedido de desculpas do goleiro da seleção da Noruega a Neymar, após o pênalti cobrado na Copa do Mundo de 2026, é falsa. Não houve manifestação pública ou oficial por parte do atleta norueguês Ørjan Nyland sobre o assunto.

Origem do conteúdo

O boato ganhou repercussão por meio de perfis não verificados em redes sociais. A ausência de postagens em canais oficiais do goleiro e a falta de registro em veículos de imprensa de credibilidade confirmam a inexistência da retratação.

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Contexto da partida

  • Evento: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
  • Partida: Brasil x Noruega.
  • Ocorrência: houve uma cobrança de pênalti realizada por Neymar durante os acréscimos do segundo tempo.
  • Interação em campo: jogadores trocaram frases antes da cobrança, prática comum em disputas de pênaltis, mas sem registro de desdobramentos formais após o término da partida.

Recomendações de checagem

Para identificar conteúdos desta natureza, recomenda-se:

  • Verificar o selo de autenticidade (verificação) nos perfis das redes sociais.
  • Consultar portais de notícias de alcance nacional e internacional.
  • Aguardar comunicados oficiais das federações de futebol envolvidas.

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O perfil oficial do goleiro da Noruega é @orjanhnyland1 e a postagem foi feita no perfil @nylandofficial, que inclusive foi curtida pelo próprio Neymar.

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neymar noruega

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