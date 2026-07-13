FAKE NEWS
Checamos! Goleiro da Noruega não pediu desculpas a Neymar
Não houve manifestação pública ou oficial por parte do atleta norueguês Ørjan Nyland
Por Jair Mendonça Jr
| Atualizada em
A informação que circula amplarmente nesta segunda, 13, sobre um pedido de desculpas do goleiro da seleção da Noruega a Neymar, após o pênalti cobrado na Copa do Mundo de 2026, é falsa. Não houve manifestação pública ou oficial por parte do atleta norueguês Ørjan Nyland sobre o assunto.
Origem do conteúdo
O boato ganhou repercussão por meio de perfis não verificados em redes sociais. A ausência de postagens em canais oficiais do goleiro e a falta de registro em veículos de imprensa de credibilidade confirmam a inexistência da retratação.
Contexto da partida
- Evento: oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
- Partida: Brasil x Noruega.
- Ocorrência: houve uma cobrança de pênalti realizada por Neymar durante os acréscimos do segundo tempo.
- Interação em campo: jogadores trocaram frases antes da cobrança, prática comum em disputas de pênaltis, mas sem registro de desdobramentos formais após o término da partida.
Recomendações de checagem
Para identificar conteúdos desta natureza, recomenda-se:
- Verificar o selo de autenticidade (verificação) nos perfis das redes sociais.
- Consultar portais de notícias de alcance nacional e internacional.
- Aguardar comunicados oficiais das federações de futebol envolvidas.
Leia Também:
O perfil oficial do goleiro da Noruega é @orjanhnyland1 e a postagem foi feita no perfil @nylandofficial, que inclusive foi curtida pelo próprio Neymar.