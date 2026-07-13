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COPA DO MUNDO

França x Espanha: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

As duas seleções decidem a vaga na final nesta terça-feira, 14, às 16h, nos Estados Unidos

Marina Branco
Por
Mbappé pela França
Mbappé pela França - Foto: Divulgação | FIFA

Só restaram quatro - e nesta terça-feira, 14, às 16h, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, um deles vai embora. França e Espanha se enfrentam pela semifinal da Copa do Mundo, rumo a uma vaga na grande decisão do domingo, 19.

Campeã em 2018 e vice em 2022, a França tenta chegar à terceira final consecutiva de Copa e pode se tornar apenas a segunda seleção europeia a disputar três decisões seguidas, repetindo a marca alcançada pela Alemanha entre 1982 e 1990.

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Já a Espanha busca a segunda final de sua história, já tendo conquistado a segunda semifinal de sua história também. Campeã em 2010, a seleção chega à semifinal depois de eliminar Áustria, Portugal e Bélgica no mata-mata.

Jogadores da Espanha comemorado gol sobre a Áustria
Jogadores da Espanha comemorado gol sobre a Áustria - Foto: AFP

Transmissão

  • CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Lucas Digne; Koné, Rabiot e Olise; Barcola (Doué), Dembélé e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri) e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

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Desfalques

França: Sem desfalques

Espanha: Sem desfalques

Arbitragem

  • Árbitro: Iván Barton (El Salvador)
  • Assistente 1: David Morán (El Salvador)
  • Assistente 2: Antonio Pupiro (Argentina)

França até aqui

A França venceu todos os jogos que disputou até aqui. Na fase de grupos, superou Senegal, Iraque e Noruega, e no mata-mata, eliminou a Suécia, o Paraguai e o Marrocos.

Nas quartas de final, venceu os marroquinos por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Mbappé pela França
Mbappé pela França - Foto: ODD ANDERSEN/AFP

Espanha até aqui

A Espanha começou a Copa com um empate sem gols diante de Cabo Verde, mas reagiu nas rodadas seguintes.

As vitórias sobre Arábia Saudita e Uruguai garantiram a liderança do Grupo H, e depois, a equipe eliminou Áustria, Portugal e Bélgica para chegar à semifinal.

Yamal pela Espanha
Yamal pela Espanha - Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP
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