SELEÇÃO BRASILEIRA
CBF exclui veteranos e aposta em promessas em campanha para Copa 2030
Entidade divulgou vídeo especial para o próximo ciclo após queda para Noruega
Poucos dias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu início ao planejamento para o próximo ciclo. Neste domingo, 12, a entidade publicou nas redes sociais um vídeo institucional com o slogan "Pode acreditar!".
Assista:
Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida.— brasil (@CBF_Futebol) July 12, 2026
Pode acreditar.
Que venha o novo ciclo. pic.twitter.com/txkIOHZiXV
A produção aposta em uma mensagem voltada para o futuro e coloca em evidência atletas que devem formar a base da equipe nos próximos anos. Entre os jogadores que participaram do Mundial e aparecem na campanha estão Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Endrick, Rayan e Danilo Santos.
Chamou atenção, no entanto, a ausência de nomes mais experientes da Seleção. Neymar, Casemiro e Marquinhos, capitão da equipe na Copa de 2026, não foram incluídos nas imagens divulgadas pela CBF, reforçando a ideia de renovação para o próximo ciclo. O camisa 10, por exemplo, já chegou a anunciar, de maneira não oficial, sua aposentadoria da Amarelinha.
CBF também aposta em jogadores que não jogaram a Copa
O vídeo também abre espaço para jogadores que ficaram fora da lista final do Mundial, mas seguem nos planos da comissão técnica. Rodrygo e Estêvão, ambos cortados por lesão antes da competição, aparecem na campanha, assim como João Pedro e Andrey Santos, que participaram da preparação, mas acabaram não sendo convocados para a Copa por decisão técnica.
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Outro destaque da peça é Carlo Ancelotti. Mesmo após a campanha abaixo das expectativas, o treinador italiano foi mantido como uma das figuras centrais da nova fase da Seleção. O comandante possui contrato com a CBF até o encerramento da Copa do Mundo de 2030 e seguirá à frente do projeto para o próximo Mundial.
Eliminação pediu uma Seleção com novos protagonistas
A publicação acontece poucos dias depois da eliminação brasileira nas oitavas de final. A equipe foi derrotada por 2 a 1 pela Noruega, em partida decidida pelos dois gols de Erling Haaland. Neymar ainda descontou em cobrança de pênalti, mas não evitou a despedida precoce.
O resultado representou a pior campanha do Brasil em uma Copa do Mundo nos últimos 92 anos e ampliou um jejum inédito. Pela primeira vez em sua história, a Seleção chegará a seis edições consecutivas do Mundial sem conquistar o título, sequência iniciada após a conquista de 2002 e que inclui as Copas de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026