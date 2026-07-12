COPA DO MUNDO
Haaland critica arbitragem após derrota da Noruega para a Inglaterra
Time da Noruega reclamou de dois lances específicos durante a partida
O ex-jogador norueguês Alf-Inge Haaland, pai do atacante Erling Haaland, voltou a criticar a arbitragem após a eliminação da Noruega para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Jude Bellingham, os ingleses venceram por 2 a 1 na prorrogação após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
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Em uma publicação no X (antigo Twitter), o pai da estrela da Noruega afirmou que a Noruega “foi roubada” pela arbitragem. “Sério? Salvo pelo árbitro. Espero que vocês ganhem a Copa agora. Mas sinto que fomos roubados hoje”, disse Alf-Inge ao compartilhar uma postagem de um jornalista inglês.
Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM— Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026
Pouco antes, logo após o apito final, o ex-jogador já havia feito um comentário irônico: “Parabéns, Bellingham e árbitro”.
Lances capitais
Os noruegueses reclamaram muito de dois lances específicos. Em um deles, a reclamação se deve a um suposto toque da bola no cabo que sustenta uma das câmeras que percorre o gramado no lance do primeiro gol inglês.
O software da BBC (que converte o jogo em uma versão 3D) no lance que originou o gol da Inglaterra pegou um “desvio” na trajetória da bola.— DataFut (@DataFutebol) July 12, 2026
A FIFA mais cedo publicou um vídeo mostrando que a tecnologia do sensor na bola não identificou o toque.
Via @MiikaArponen…
A Fifa, no entanto, divulgou um vídeo que mostra que o sensor instalado na bola não detectou o suposto choque.
ATENÇÃO! 🚨— DataFut (@DataFutebol) July 11, 2026
A FIFA soltou o vídeo que mostra que o sensor na bola não identificou um toque no cabo da câmera no lance que originou o gol da Inglaterra. pic.twitter.com/LOEEbhn9sn
A outra reclamação se deu em um gol anulado no segundo tempo. Na ocasião, o juiz Clement Turpin foi ao VAR e sinalizou falta de Erling Haaland na jogada de escanteio que gerou o gol, de forma que o tento foi invalidado.