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'PARTIDA ESPECIAL'

Messi cita desgaste ao projetar semifinal da Copa contra a Inglaterra

Argentina venceu a Suíça na prorrogação nas quartas de final

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Messi na prorrogação contra a Suíça
Messi na prorrogação contra a Suíça - Foto: Thomas Coex | AFP

Ao projetar o confronto contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi destacou o desgaste da equipe argentina para a próxima fase. A fala do craque foi feita neste sábado, 11, após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, na prorrogação, nas quartas de final do torneio.

“Vamos tentar descansar porque viemos de muito desgaste. O grupo obviamente sente e vamos chegar na melhor condição para voltar a fazer o que temos feito: competir”, disse Messi na zona mista.

Mesmo com o desgaste, o camisa 10 acredita na possibilidade de vencer a Inglaterra e avançar para a final da Copa do Mundo: “É uma partida especial. É minha primeira vez. Já joguei contra todos menos contra a Inglaterra. É especial porque é uma seleção grande, uma potência e é sempre lindo jogar uma partida desse estilo, em uma semifinal”, afirmou.

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Argentina e Inglaterra se enfrentam na quarta-feira, 15, às 16h (horário de Brasília).

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Tags

Argentina copa do mundo Futebol inglaterra Lionel Messi

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