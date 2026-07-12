'PARTIDA ESPECIAL'
Messi cita desgaste ao projetar semifinal da Copa contra a Inglaterra
Argentina venceu a Suíça na prorrogação nas quartas de final
Ao projetar o confronto contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi destacou o desgaste da equipe argentina para a próxima fase. A fala do craque foi feita neste sábado, 11, após a vitória por 3 a 1 sobre a Suíça, na prorrogação, nas quartas de final do torneio.
“Vamos tentar descansar porque viemos de muito desgaste. O grupo obviamente sente e vamos chegar na melhor condição para voltar a fazer o que temos feito: competir”, disse Messi na zona mista.
Mesmo com o desgaste, o camisa 10 acredita na possibilidade de vencer a Inglaterra e avançar para a final da Copa do Mundo: “É uma partida especial. É minha primeira vez. Já joguei contra todos menos contra a Inglaterra. É especial porque é uma seleção grande, uma potência e é sempre lindo jogar uma partida desse estilo, em uma semifinal”, afirmou.
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Argentina e Inglaterra se enfrentam na quarta-feira, 15, às 16h (horário de Brasília).