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EM BUSCA DO TETRA

Argentina bate Suíça por 3 a 1 na prorrogação e garante vaga na semi

Equipe alviceleste assegurou clássico histórico contra Inglaterra nas semifinais da Copa 2026

Rodrigo Tardio
Por
Argentinos venceram a Suíça por 3 a 1 na prorrogação
Argentinos venceram a Suíça por 3 a 1 na prorrogação - Foto: CHARLY TRIBALLEAU | AFP

A atual campeã mundial, Argentina, tentou de todas as formas evitar o drama neste sábado, 11. No gramado do Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela Copa do Mundo 2026, a equipe alviceleste abriu o placar cedo, contra a Suiça, reduziu a marcha do jogo e tentou construir uma classificação protocolar, abdicando de qualquer grande emoção.

Em mais um roteiro de forte teor dramático, os argentinos venceram a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, após um empate por 1 a 1 nos 90 minutos regulamentares, e carimbaram o passaporte para as semifinais. O sonho do tetracampeonato segue vivo.

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Início da vitória

O plano traçado pelo técnico Lionel Scaloni parecia caminhar com perfeição cirúrgica logo aos dez minutos do primeiro tempo.

Após cobrança de escanteio precisa do craque Lionel Messi, o meio-campista Alexis Mac Allister antecipou-se à marcação, cabeceou com estilo e encobriu o arqueiro Gregor Kobel: 1 a 0. O gol precoce desenhou o cenário que os argentinos tanto cobiçavam.

Calejada por confrontos tensos e cheios de reviravoltas contra Cabo Verde e Egito nas fases eliminatórias anteriores, a seleção argentina optou por adotar uma postura excessivamente pragmática, por vezes burocrática, assemelhando-se ao ritmo cadenciado e faltoso de uma típica noite de Copa Libertadores.

A equipe recusou os riscos e entregou o controle da posse de bola para a seleção da Suíça.

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Interferência do VAR

A estratégia defensiva neutralizou a Suíça durante todo o primeiro tempo. Inofensivos, os europeus demonstraram profunda lentidão e finalizaram apenas três vezes antes do intervalo — com apenas um chute em direção à meta, defendido sem qualquer sobressalto pelo goleiro Dibu Martínez.

A etapa complementar retornou sob a mesma dinâmica morna. Contudo, a insistência suíça gradativamente passou a rondar a área alviceleste, furando o bloqueio montado pelos zagueiros Cuti Romero e Lisandro Martínez.

Aos 19 minutos, Martínez realizou sua primeira grande intervenção ao espalmar um cabeceio perigoso. No minuto seguinte, o goleiro argentino voltou a trabalhar em um arremate de longa distância.

Empate suíço

O volume de jogo suíço foi recompensado aos 22 minutos: Ndoye realizou boa tabela pelo setor esquerdo, infiltrustou-se na área e bateu com precisão na saída de Martínez para decretar o empate em Kansas City.

A comemoração, contudo, desmoronou dois minutos após o gol. O árbitro português João Pinheiro assinalou falta de Leandro Paredes em Embolo e apresentou o cartão amarelo ao volante argentino.

O árbitro de vídeo (VAR), entretanto, interveio apontando um "erro de identidade" e revelando que o atacante suíço havia simulado a infração. Pela simulação, Embolo recebeu a advertência. Como já havia sido punido na primeira etapa, acabou expulso de campo.

Com a vantagem numérica e o apoio maciço das arquibancadas, aArgentina se lançou ao ataque, mas desperdiçou oportunidades claras nos pés de Messi e Mac Allister, empurrando o duelo inevitavelmente para a prorrogação.

Brilho dos centroavantes

No tempo extra, Scaloni oxigenou a equipe com as entradas de Nico González, Lautaro Martínez e Thiago Almada. Exausto, Messi recuou para a armação e buscou o lado direito, repetindo a estratégia do jogo contra o Egito.

Na segunda etapa do tempo complementar, o treinador arriscou tudo ao colocar mais um centroavante: Flaco López herdou a vaga do volante Paredes.

A ousadia deu resultado aos sete minutos da etapa final. O atacante palmeirense construiu excelente jogada individual pela esquerda e serviu Julián Álvarez. O camisa 9 cortou para o meio e disparou um chute antológico que encontrou o ângulo esquerdo de Kobel, sem chances para o goleiro suíço.

Nos acréscimos, com a Suíça totalmente exposta, Lautaro Martínez concluiu um contragolpe rápido para selar o placar em 3 a 1 e assegurar o clássico histórico contra a Inglaterra nas semifinais da Copa.

Semifinais

França x Espanha

Terça-feira, 14, às 16h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium — Dallas (EUA)

Inglaterra x Argentina

Data/Hora: Quarta-feira, 15, às 16h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium — Atlanta (EUA)

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Tags

Argentina copa do mundo Lionel Messi semifinais Suiça VAR

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