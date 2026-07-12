Copa do Mundo: entenda o que está em jogo na supersemifinal

Pela primeira vez no século XXI, uma semifinal de Copa do Mundo terá quatro campeãs mundiais. França, Espanha, Inglaterra e Argentina duelam por duas vagas para a grande final da competição, no próximo domingo, 19.

Por trás dos quatro times, liderados por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane e Lionel Messi, existem recordes históricos em jogo, consolidação de projetos e tentativas de hegemonia no futebol de seleções.

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França de Mbappé tenta hegemonia

Campeã do mundo em 1998, 2018, a França tenta chegar a sua terceira final seguida, após a derrota na final histórica de 2022 para a Argentina de Messi, nos pênaltis, mais uma vez sob a liderança de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé busca mais uma Copa do Mundo para a França - Foto: Franck Fife | AFP

Aos 27 anos, o atleta francês, hoje segundo maior artilheiro da história das copas, com 20 gols, tem como missão liderar os Bleus rumo a um projeto hegemômino.

Até o momento, a França é seleção com mais finais de Copa do Mundo no século XXI, com três, podendo ampliar para quatro decisões, caso vença a Espanha na semifinal, na terça-feira, 14.

Mbappé também pode superar Zinedine Zidane e Thierry Henry, ídolos franceses que chegaram a duas finais de copas, com um título, em 1998, e um vice, em 2006.

A França também pode ser a primeira seleção a chegar a três finais consecutivas desde o Brasil do ciclo 1994-2002, que foi campeã em cima da Itália (1994) e da Alemanha (2002), perdendo apenas para os próprios franceses, na final de 1998.

Didier Deschamps, técnico da França nas duas última finais, pode se tornar o primeiro treinador a vencer duas copas desde o italiano Vittorio Pozzo, bicampeão em 1934 e 1938 pela Itália.

Espanha busca consolidação entre as potências

A Espanha do jovem Lamine Yamal, que completa 19 anos nesta segunda-feira, 19, também tenta consolidar um projeto vitorioso no universo das seleções.

Campeã em 2010, após vencer a Holanda de Robben, La Roja tenta repetir o feito na sua segunda semifinal, derrotando os franceses para ficar ainda mais perto do segundo título mundial.

Espanha campeã do mundo em 2010 - Foto: Javier Soriano | AFP

Yamal, que chegou ao torneio se recuperando de uma lesão, marcou apenas um gol até o momento, mas tem sido peça fundamental para a campanha quase impecável. O primeiro e único gol sofrido pelo time ocorreu apenas nas quartas de final, na vitória por 2 a 1 para a Bélgica.

Lamine Yamal, jovem esperança da nova geração espanhola - Foto: Etienne Laurent | AFP

O time pode não ter encantado os amantes do futebol intenso, mas tem passado de fase sem qualquer sufoco que colocasse sua posição de candidato ao título em risco. Será contra o esquadrão francês, no entanto, o maior teste de fogo da equipe do treinador Luis de la Fuente.

Inglaterra e o tabu das copas

Mãe do futebol, a Inglaterra tem uma complexa relação com copas do mundo. O English Team foi campeão da competição apenas uma vez, dentro de casa, em 1966, em uma das maiores gerações de sua história.

Inglaterra ganhou seu único mundial em 1966 - Foto: Divulgação | FIFA

Depois disso, os ingleses conseguiram consolidar a maior liga de clubes do mundo, sendo também dominante fora das fronteiras locais, conseguindo ainda formar uma legião de grandes jogadores e grandes times, mas sempre ficou parecendo faltar alguma coisa.

Após 60 anos, Harry Kane, o homem gol da Inglaterra e líder do time comandado pelo alemão Thomas Tuchel, conta com um dos melhores times da história de seu país para chegar novamente a uma decisão de mundial.

Harry Kane tenta promover 'reencontro' entre ingleses e Copa do Mundo - Foto: Paul Ellis | AFP

De lá para cá, foram outras duas semifinais. Em 1990 e 2018, caindo antes de chegar até a final. Desta vez, a Inglaterra terá pela frente a Argentina de Lionel Messi, que busca o tetra.

Contra os argentinos, a rivalidade vai além das quatro linhas e duas traves. Na segunda metade do século XX, os dois países travaram uma guerra pelo domínio das Malvinas. O conflito deixou marcas dolorosas para as duas nações.

Em 1986, pouco tempo depois da guerra, Inglaterra e Argentina se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Mundo do México, com uma vitória histórica dos 'Hermanos', com direito ao gol mais emblemático dos mundiais, o famoso 'La mano de Dios', feito por Diego Maradona, que terminaria campeão do mundial no místico Azteca.

Argentina tenta consagração absoluta de Messi

Quem é maior para o futebol, Pelé ou Messi? O debate, que a cada dia ganha um novo capítulo, pode atingir seu ápice com mais um título de Lionel Messi em copas do mundo.

Atual campeã, a Argentina busca o tetra, mas precisa derrotar os ingleses na semifinal, na quarta-feira, 15. O time de Lionel Scaloni tem cumprido seu papel até aqui, mas também tem sofrido no mata-mata, apesar de ter vencido todos os jogos da competição.

Messi tenta manter Argentina no topo - Foto: Franck Fife | AFP

Sufoco contra Cabo Verde, do goleiro 'sensação' Vozinha, logo na primeira rodada de mata-mata. Nas oitavas, outro susto contra o Egito do faraó Mohamed Salah, com uma nova vitória épica.

A Argentina pegou a chata, mas pouco criativa Suíça, mas ganhou na prorrogação, em jogo pelas quartas de final. Agora, contra a Inglaterra, o time tenta chegar em sua terceira final desde 2014. No saldo um vice em 2014 contra a Alemanha, dentro do Maracanã, e um título contra a França de Kylian Mbappé, em um épico 3 a 3 que foi para os pênaltis, em 2022, no Catar.

Final repetida e briga particular

A Copa do Mundo de 2026 pode ter novamente uma final entre França e Argentina. Caso cada um faça a sua parte, derrotando Espanha e Inglaterra, o futebol pode ter a repetição do embate histórico entre Messi e Mbappé, que ocorreu em 2022.

Os dois ainda travam uma briga particular. Até o momento, Messi e Mbappé são os dois maiores artilheiros históricos dos mundiais. O argentino tem 21 gols, seguido pelo francês, que já balançou as redes em 20 oportunidades.

Messi e Mbappé protagonizaram final épica em 2022 - Foto: Jewel Samad | AFP

Além disso, os dois estão empatados em números de títulos de copa, podendo ter em uma eventual final repetida a chance de um 'grand finale' entre eles.

Semifinais de campeãs é rara

A supersemifinal da Copa do Mundo de 2026 reserva uma particularidade: é apenas a terceira vez que os quatro melhores times do torneio já conhecem o 'sabor' do título mundial.

A primeira vez ocorreu em 1970, quando Brasil, Uruguai, Alemanha e Itália, já campeãs, chegaram entre os quatro melhores.

Na ocasião, Brasil e Itália fizeram uma das finais mais importantes da competição, com a máquina liderada por nomes como Pelé, Tostão, Gerson e Rivelino sendo tricampeã do mundo.

As copas esperaram mais 20 anos para a repetição de tal feito, quando Alemanha, Inglaterra, Itália e Argentina chegaram até as semifinais. Alemanha e Argentina, que já haviam decidido o título mundial quatro anos antes, repetiram a dose, mas desta vez com um final feliz para a Alemanha.

Jogos das semifinais da Copa