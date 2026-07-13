Empresária de Haaland quer levar craque da Copa do Mundo para a Bahia

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Erling Haaland se tornou o queridinho do Brasil após interagir com os brasileiros nas redes sociais depois da vitória em cima da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Convidado para curtir a pipoca do cantor Igor Kannário no Cranaval de Salvador, o jogador norueguês deve passar uns dias de folga na Bahia.

A informação foi revelada pela empresária dele, Rafaela Pimenta. Responsável pela carreira de Haaland, a brasileira afirmou que está tentando convencer o atacante do Manchester City a passar as férias em Trancoso, no litoral sul da Bahia.

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“Levar para o Brasil de férias, eu tenho certeza que vou levar. Não vou sossegar enquanto Haaland não conhecer Trancoso. Não podemos passar uma vida sem conhecer Trancoso”, disse ela em entrevista ao No Ataque.

Trajetória de Rafaela

Agenciando Haaland há alguns anos, Rafaela é quem comanda a agência Tatica, uma das mais influentes do futebol mundial. À frente da empresa desde a morte do empresário italiano Mino Raiola, ela administra a carreira de mais de 50 atletas com seus funcionários.

Dentre os principais nomes agenciados pela empresa de Rafaela estão Paul Pogba e o mexicano Gilberto Mora. Em 2022, a Tatica foi responsável pela transferência de Haaland do Borussia Dortmund para o Manchester City, rendendo o prêmio de Melhor Transferência do Ano no Globe Soccer Awards.