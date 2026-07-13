Com foto ousada, Virginia Fonseca confirma romance com Vini Jr

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Virginia Fonseca e Vini Jr reataram oficialmente o namoro. A informação foi confirmada pela própria influenciadora, que publicou uma foto ousada com o atleta neste domingo, 12, durante um passeio de barco pela Itália.

No registro, a loira aparece de biquíni e sentada no colo do craque do Real Madrid, que segura a cintura dela e mexe no celular. A imagem foi compartilhada no status do WhatsApp da famosa e divulgada em diversas páginas de fofocas.

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VOLTARAM! Virginia e Vini Jr. juntos na Itália. pic.twitter.com/m7Lii5IIAY — UpdateCultura (@updatecultura) July 12, 2026

Vini Jr também confirmou o retorno ao deixar um comentário sugestivo no post feito por Virginia no Instagram. “Como é bom te ver assim”, escreveu ele, seguido de um emoji de coração vermelho.

Término marcado por polêmica

A confirmação da reconciliação surge em meio a polêmica envolvendo o término do casal, que foi anunciado oficialmente em maio deste ano, após 7 meses. Na época, Virginia publicou um texto sugestivo sobre a separação e alegou que aprendeu a “não negociar o inegociável”.

No entanto, o ex-casal voltou a interagir frequentemente nas redes sociais, trocando curtidas e comentários nas publicações. No Dia dos Namorados, 12 de junho, Vini chegou a enviar um buquê de rosas vermelhas para a loira, como um pedido de desculpas.

Eles começaram a se relacionar oficialmente em outubro de 2025, quando o jogador publicou registros do pódio de namoro que fez para Virginia em um quarto de hotel na Europa, durante uma viagem de férias deles.