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CONFUSÃO

Luana Piovani exige prisão de influenciadora famosa: "Loira matadora"

Atriz proferiu ofensas contra a tal influenciadora

Franciely Gomes
Por
Luana Piovani costuma debater assuntos polêmicos na web
Luana Piovani costuma debater assuntos polêmicos na web - Foto: Reprodução | Instagram

Luana Piovani voltou a se envolver em polêmicas nas redes sociais. A atriz publicou uma sequência de stories em seu perfil do Instagram neste domingo, 12, e pediu a prisão de uma influenciadora digital famosa.

“Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Ai, como eu amo ficar de preguiça na cama. Manter a horizontalidade. Deixa eu dizer… Eu li há pouco tempo atrás que dentro das normas da internet tinha acabado de sair uma regra que influenciadores têm que ter curso científico para poder sugerir coisas e falar sobre coisas”, começou ela.

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Em seguida, a artista alegou que os influenciadores que falam sobre saúde sem controle deveriam ser presos. “E aí eu te pergunto e te respondo: quando é que alguém vai colocar coleira nessa loira matadora de gente, de famílias brasileiras? Quando? Quando? O que será que precisa acontecer mais, né? Que é isso, fica indicando coisa de saúde… Tem que ser presa”, concluiu.

Quem é a influenciadora?

Apesar de Luana não ter citado nomes, internautas suspeitam que a indireta tenha sido direcionada a Virginia Fonseca, com quem a atriz já se envolveu em confusões publicamente nos últimos meses.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

A especulação surgiu devido a recomendação recente de Virginia sobre a soroterapia, tratamento que consiste na aplicação intravenosa de vitaminas, minerais e outras substâncias com a promessa de ajudar no bem-estar.

O post em questão rendeu diversos debates na web sobre a eficácia do procedimento, já que não há nenhuma comprovação científica robusta sobre os benefícios prometidos neste tipo de terapia.

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Tags

luana piovani vírginia Virginia Fonseca

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