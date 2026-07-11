Caminhão de Amado Batista perde controle e destrói casas

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Um caminhão registrado no nome do cantor Amado Batista causou um acidente na cidade de Goiânia, Goiás. O veículo perdeu o controle ao descer de ré em uma rua e atingiu algumas casas, destruindo fachadas e outros cômodos.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o caso aconteceu na quinta-feira, 9, e não ocasionou feridos. O automóvel presta serviços para a granja leiteira do artista e estava estacionada em frente à casa do motorista.

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Em seu relato ao Corpo de Bombeiro, o condutor do veículo afirmou que estacionou de forma regular e entrou em casa, quando escutou o barulho e verificou o estrago causado pelo caminhão, que estava sem motorista no momento. Ainda não se sabe a causa exata do acidente e o que teria provocado o deslocamento do veículo.

Em nota, Amado Batista informou que está prestando amparo financeiro para as famílias que perderam seus bens materiais durante o ocorrido. Empreiteiros estão realizando trabalhos na região para arrumar as casas.