Pai dos irmãos Selton e Danton Mello morre aos 84 anos

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Os irmãos Selton e Danton Mello lamentaram neste sábado, 11, o falecimento do pai, Dalton Mello, de 84 anos. A informação foi divulgada inicialmente pela empresária e agente dos irmãos, Cíntia Oliveira.

“Um dia cinza e triste. A partida de Seu Dalton. Um amor nas nossas vidas. Quando eu cheguei no Rio, em 1997, ficou meu amigo antes de eu conhecer os seus filhos, parceiro de muitas copas, encontros constantes no Sorte da Gávea, partilhamos juntos a mesma fé(Zinha)”, declarou Cíntia no Instagram.

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“Pai amoroso e presente de Selton e Danton. Amigos queridos, toda força neste momento difícil. Ele fará muita falta, mesmo estando dentro de vocês”, completou ela.

Os detalhes sobre a morte de Dalton não foram reveladas. Há pouco menos de dois anos, a mãe dos atores, Selva Mello, morreu após lutar contra a doença de Alzheimer.

Irmãos lamentam

Em uma publicação conjunta no Instagram, os atores lamentaram a morte do pai: “Meu pai partiu. Meu melhor amigo foi descansar. Encontrou minha mãe. Devia estar com muita saudade. Ele viajava muito pra trabalhar quando eu era criança. Quando chegava, dizia que estava com uma saudade tão grande que até doía”.