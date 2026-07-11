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TEMOR

Campanha de Flávio se prepara para eventual vazamento de vídeo privado

Leitura otimista é que o episódio até poderia beneficiar o senador

Anderson Ramos
Por
O senador Flávio Bolsonaro.
O senador Flávio Bolsonaro. - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A equipe de campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, se prepara para o eventual vazamento de um vídeo privado do senador. A aliados, o presidenciável e sua esposa, Fernanda, têm adiantado que ela será a principal defensora do marido publicamente, caso algum material nesse sentido venha à tona.

De acordo com a coluna de Bela Megale do jornal O Globo, Fernanda tem dito a interlocutores que está preparada para enfrentar eventuais ataques. A pessoas próximas, ela diz que teve uma crise no casamento com Flávio há cerca de quatro anos, mas que o marido mudou, entrou para a igreja e que a família “está mais forte do que nunca”.

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O plano é fazer discursos e gravações nessa linha, com Fernanda encabeçando a estratégia de defesa, caso imagens privadas de Flávio surjam.

Na campanha, a leitura otimista é que o episódio até poderia beneficiar Flávio, já que a divulgação de material privado pode ser vista pelos eleitores como um ataque “abaixo da linha da cintura”. Para eles, o episódio teria potencial para vitimizar o candidato.

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O vídeo em questão que os aliados do senador tanto temem, não gira mais em torno de um possível vídeo com Daniel Vorcaro, já que Flávio garante que nunca frequentou qualquer evento privado com o dono do Master.

As atenções estão voltadas para a possibilidade de aparecerem imagens de outro evento que teria provocado uma crise no casamento de Flávio há cerca de quatro anos.

No evento que teve com mulheres, na semana passada, Flávio fez uma fala ao lado da esposa, que foi interpretada como uma prévia da estratégia de defesa.

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Tags

crise no casamento Flávio Bolsonaro vídeo privado

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